40 Grad: So halten Lisa und Furkan Akkaya Hitze in Dubai aus

Im September 2023 verkündeten Lisa Marie (24) und Furkan Akkaya (24), kurz Akka, dass sie sich ein neues Leben in Dubai aufbauen wollen – gesagt, getan! Seither leben die Reality-TV-Bekanntheiten gemeinsam mit ihrem Sohn Emilio und den flauschigen Vierbeinern in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Doch in der Wüstenstadt können im Sommer gut und gerne mal 40 Grad und praller Sonnenschein sein. Im Interview mit Promiflash verraten Lisa und Akka, wie sie der brüllenden Hitze trotzen: "Wir gehen dann gerne in Malls oder beschäftigen uns zu Hause. Ein Pool ist da natürlich auch sehr hilfreich und spaßig zugleich. Emilio ist jetzt schon eine totale Wasserratte."

Lange Spaziergänge und zeitintensive Outdoor-Aktivitäten sind allerdings nicht drin. Doch Lisa und Akka meinen im Gespräch mit Promiflash: "Man gewöhnt sich tatsächlich schnell daran." Die Einkaufsgeschäfte, Restaurants und privaten Anwesen sind außerdem klimatisiert. Mit dem beliebten Auswandererziel verbinden die Realitystars mittlerweile auch viel mehr als die Hitze. Immerhin gaben sie sich dort das Jawort und durften Emilio dort ein gemütliches Zuhause schaffen.

Lisa und Akka haben in Dubai erfolgreich von null gestartet und sich ihr Leben so gestaltet, wie sie es sich gewünscht haben. Seit einigen Jahren gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben. Vor rund zwei Jahren machten sie ihre Beziehung offiziell und erlebten schon den einen oder anderen Meilenstein. In einem weiteren Promiflash-Interview verrieten Lisa und Akka, welches Geheimnis hinter ihrer innigen Liebe steckt: "Wir sind halt einfach auch beste Freunde. Also es ist nicht so, dass wir uns nur als Partner sehen. Wir reden halt über alles und teilen auch alles."

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Furkan Akkaya und Lisa Straube, Netzstars

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Furkan Akkaya im Dezember 2024

Anzeige Anzeige