"#CoupleChallenge"-Dilara macht ihre Freundin Roaya runter

Bei #CoupleChallenge wollen Dilara Kruse und ihre Freundin Roaya Soraya Teamgeist beweisen. Doch davon ist bereits nach wenigen Folgen keine Spur mehr. In einem ehrlichen Gespräch in der zweiten Episode der Realityshow macht Dilara unmissverständlich deutlich, wie sie zu ihrer Teampartnerin steht. Die Frau von Max Kruse (36) findet, Roaya zeigt sich im Fernsehen nicht so, wie sie ist. "Du bist sehr angespannt. Du bist sehr verkrampft", übt sie Kritik an der ehemaligen Temptation Island-Verführerin.

Dass Roaya ihre Chance bei "#CoupleChallenge" nicht richtig nutzt, scheint Dilara sehr zu verärgern. Immerhin ist sie es, die dem TV-Neuling die Teilnahme an dem Format überhaupt erst ermöglicht hat. "Ich bin hier deinetwegen drin", betont die Promi Big Brother-Teilnehmerin immer wieder. Sie selbst habe das nämlich eigentlich nicht nötig. In dem Gespräch stellt die 33-Jährige ebenfalls klar, dass Roaya nicht zu ihrem engsten Freundeskreis gehört. "Du bist eine Freundin, aber nicht meine beste Freundin", verdeutlicht sie ihrer Teampartnerin.

In der TV-Show geht Roaya tapfer mit Dilaras harten Worten um. Sie zeigt sich gegenüber der Spielerfrau sogar dankbar: "Wenn eine Freundin bereit ist, dich zu unterstützen, hinter dir steht, dich pusht und sagt: 'Hey, ich bin deinetwegen hier.' Dann ist das für mich ein absoluter Freundschaftsbeweis." Nach Ausstrahlung der ersten Folgen scheint sich Roayas Wahrnehmung jedoch verändert zu haben. "Ich bin richtig geschockt. Ich bin geschockt, wie die erste Folge verlaufen ist und vor allem, wie meine Teampartnerin, meine eigene Freundin, mit mir umgegangen ist", reflektierte sie vor wenigen Tagen auf Instagram.

SAT.1/Nadine Rupp Dilara Kruse bei "Promi Big Brother" 2023

Instagram / roaya_soraya Roaya Soraya, Reality-TV-Star

