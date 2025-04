Für ihn würde Khloé Kardashian ihre Sex-Abstinenz brechen

Das Thema Sex ist für Khloé Kardashian (40) kein Tabu – die Reality-TV-Bekanntheit spricht stets ganz offen darüber, dass sie bereits seit Jahren keinen mehr hat. Ihr Zölibat begann im Oktober 2021 mit ihrer Trennung von Tristan Thompson (34). Seitdem hat es kein Mann mehr geschafft, die Beauty zu verführen. In einer aktuellen Folge von The Kardashians verrät Khloé nun aber, für wen sie ihre Sexpause unterbrechen würde: Es ist ausgerechnet der Friseur ihrer Schwester Kim Kardashian (44). "Oh, ich würde Chris Appleton (41) total vernaschen, wirklich", gesteht sie in einem Interview.

Die 42-Jährige kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Er ist so heiß. Wer würde das nicht machen? Er hat so eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht, ob er mich vernaschen würde, aber ich würde es tun", plaudert sie lachend weiter. Bei der Sache gibt es aber einen Haken: Chris steht auf Männer. Das weiß die Unternehmerin zwar eigentlich, dieses Detail scheint sie aber absolut auszublenden. Blendend verstehen tun sich die beiden zumindest – in der Sendung gingen sie sogar gemeinsam auf der queeren Dating-App Grindr auf Männersuche.

Schon in vergangenen "The Kardashians"-Folgen machte Khloé klar, dass sie erst mal jemanden finden müsse, der es "wert" sei, mit ihrem Leben ohne Sex zu brechen. Die höchste Priorität habe nämlich ihre Familie. Der Social-Media-Star hat zwei Kinder mit ihrem Ex-Mann. Töchterchen True ist sechs Jahre alt, ihr Sohn Tatum wurde im Juni 2022 und somit einige Monate nach dem Liebes-Aus mit Tristan geboren.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrisappleton1 Chris Appleton, Kim Kardashians Friseur

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian Tatum und True Thomspon mit Khloé Kardashian, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige