Spoiler: Dieser Realitystar gewinnt "The 50" Staffel zwei

Raffa Plastic ist die Siegerin der zweiten Staffel von The 50! Im packenden Finale des Formats trat die Realityqueen gegen ihre Mitfinalistin Christina Grass (36) an. Schauplatz des entscheidenden Moments war das elfte Arenaspiel, bei dem die beiden Finalistinnen in einem Nervenkrieg gegeneinander Jenga spielten. Nach einem scheinbar endlosen Hin und Her fiel am Ende bei Christinas Zug der Turm – und Raffa konnte ihren Triumph feiern!

Die frischgebackene Gewinnerin konnte ihr Glück kaum fassen. "Ich kann es nicht glauben, es ist wie ein Traum! Ich glaube, ich habe noch nie etwas in meinem Leben gewonnen – und jetzt 'The 50'? Das ist riesig!", schwärmte Raffa emotional. Auch Christina zeigte sich trotz ihrer Niederlage positiv und vor allem fair: "Ich gönne Raffa den Sieg, weil es ist eine Frau, die dieses Jahr gewonnen hat, von daher alles cool." Nachdem sich beide in die Arme gefallen waren und einander zum guten Spiel gratuliert hatten, durfte die einstige Der Bachelor-Kandidatin die Arena als Zweitplatzierte verlassen – der Fokus lag nun voll und ganz auf Raffa. Und diese bekam schon im nächsten Moment Besuch vom Löwen, der sie stolz mit einem herzlichen Glückwunsch und weiteren netten Worten den "The 50"-Siegerpokal überreichte.

Zusätzlich zur Trophäe erhält die Social-Media-Berühmtheit den Jackpot von 52.000 Euro. Nur wenige Stunden zuvor lag die Summe noch bei rund 35.000 Euro. Doch dank Raffa wuchs er um ganze 15.000 Euro, als sie im letzten Spiel gegen den Fuchs ihr Geschick unter Beweis stellte und die Challenge gewann. Damit lag der Jackpot bei 51.139 Euro. Großzügig, wie der "The 50"-Löwe ist, rundete er die Summe auf grandiose 52.000 Euro auf. Allerdings geht der Gewinn nicht in Raffas eigene Tasche. Die Pflanzenliebhaberin erspielte den Gewinn für ihre Instagram-Follower – und einer von ihnen wird sich schon bald über den großen "The 50"-Gewinn freuen dürfen!

Amazon Prime Video Raffa's Plastic Life, "The 50"-Gewinnerin

Instagram / christina_grass_ Christina Grass, Realitystar

