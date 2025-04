Met-Gala-Hammer: Gibt Shah Rukh Khan nun endlich sein Debüt?

Die Gerüchteküche brodelt: Wird Shah Rukh Khan (59), einer der größten Bollywood-Stars aller Zeiten, 2025 endlich bei der legendären Met Gala sein Debüt geben? Ein Beitrag auf der beliebten Mode-Instagram-Seite Diet Sabya hat genau diese Frage aufgeworfen. In einem kryptischen Post wurde von der Zusammenarbeit zweier "Giganten" gesprochen, darunter ein "ikonischer Bollywood-Star", der der erste indische Mann sein könnte, der den berühmten roten Teppich des Events betritt. Die Spekulationen erhielten neuen Schwung, als Shah Rukhs Managerin Pooja Dadlani den Beitrag likte – für viele Fans ein klarer Hinweis.

Shah Rukh selbst hat sich bislang nicht zu den Gerüchten geäußert. Auch weitere Bollywood-Stars wie Alia Bhatt (32) und Arjun Kapoor, die dem Beitrag ebenfalls ein Like gaben, halten sich bis dato bedeckt. Die berühmte Veranstaltung, die im Metropolitan Museum of Art in New York stattfindet, gilt als das glamouröseste Modeereignis des Jahres und zieht jedes Mal die größten Stars der Welt an. So werden dieses Jahr unter anderem namhafte Persönlichkeiten wie Grammy-Gewinnerin Doechii erwartet, die ebenfalls zum ersten Mal das Event besuchen wird.

Neben den Spekulationen um die Met Gala sorgt auch Shah Rukhs Karriere für Schlagzeilen. Der beliebte Darsteller arbeitet aktuell an seinem nächsten Projekt "King", bei dem auch seine Tochter Suhana Khan (24) eine tragende Rolle übernimmt. Zudem berichtete PeepingMoon, dass Bollywood-Ikone Deepika Padukone (39) sich ebenfalls zu dem hochkarätigen Cast dazu gesellt. Sie soll demnach die Mutter von Suhana spielen. Für Deepika und "King Khan" ist es die sechste Zusammenarbeit und ihre dritte in Folge nach den Kinoerfolgen "Pathaan" und "Jawan".

Getty Images Doechii, März 2025

Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, Januar 2023

