So durchtrainiert badet Serena Williams mit Adira im Meer

Serena Williams (43) genießt aktuell eine wohlverdiente Auszeit an einem tropischen Ort. Von ihrem Urlaub teilt die einstige Grand-Slam-Gewinnerin nun ein paar Schnappschüsse auf Instagram. Ein Strandfoto zeigt die Ex-Spitzensportlerin in einem Bikini mit Leopardenmuster – in dem ihre stählernen Bauchmuskeln gut zur Geltung kommen. Mit dabei ist auch die kleine Adira River Ohanian (1), die sich an den Händen ihrer Mama festhält, während sie in den Wellen spielt. Zu den Bildern schreibt die zweifache Mutter: "Mein Mini-Me Adira wollte ein Bad im Meer nehmen. Da konnte ich nicht Nein sagen!"

Bereits in den Tagen zuvor hatte Serena ihre Fans mit Urlaubsfotos neidisch gemacht. Auf einer Liege am Pool sonnte sie sich in einem zweiteiligen Ensemble, bestehend aus einem bauchfreien Top und einer weiten Hose, die beide mit einem grünen Muster verziert waren. Ungeschminkt und völlig entspannt posierte Serena inmitten der traumhaften Landschaft. Auf ihre Reise scheint Ehemann Alexis Ohanian (41) nicht eingeladen zu sein. "Mädelstrip", betitelte die US-Amerikanerin ihren Post.

Seit ihrem Rücktritt vom aktiven Tennissport 2022 konzentriert sich Serena verstärkt auf ihre Familie, Fitness und neue Ziele. Obendrein überraschte sie kürzlich ein Millionenpublikum mit einem Auftritt beim Super Bowl. Während der Halbzeitshow von Kendrick Lamar (37) tanzte sie auf einem Podest zum Song "Not Like Us". Den Rapper Drake (38) könnte diese Performance des Diss-Tracks gegen ihn besonders geärgert haben, denn Serena ist eine Ex-Flamme des Kanadiers.

Instagram / serenawilliams Serena Williams, ehemalige Tennisspielerin

Getty Images Serena Williams beim Super Bowl, Februar 2025

