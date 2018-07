Endlich sieht man sie alle mal zusammen! Horrorfilm-Fans haben allerlei Grund, sich auf September 2019 zu freuen. Dann startet der zweite Teil von Stephen Kings (70)-Romanverfilmung "Es" in den Kinos. Während der Vorgänger im Jahre 1988 spielte, setzt die Handlung der Fortsetzung ganze 17 Jahre später an – womit der "Loser Club", der mutig gegen den menschenfressenden Clown Pennywise kämpfte, schon längst erwachsen ist. Jetzt gibt es das erste gemeinsame Bild vom Cast!

Und der kann sich wirklich sehen lassen! Mit Jessica Chastain (als Beverly Marsh) und James McAvoy (als Bill Denbrough) haben die Produzenten zwei der gefragtesten Megastars Hollywoods an Land gezogen. Bill Hader (40) hingegen zählt zu den ganz Großen in Sachen Comedy und schlüpft – wie sollte es auch anders sein – in die Rolle des erwachsenen Plappermauls Richie Tozier. Auch mit von der Partie sind Isaiah Mustafa (44) als Mike Hanlon, Jay Ryan (36) als deutlich erschlankter Ben Hanscom, James Ransone (39) als Hypochonder Eddie Kaspbrak und Andy Bean (33) als Stanley Uris. Auf dem offiziellen Twitter-Account von "It" können Fans nun den ersten offiziellen Schnappschuss vom Cast bewundern – der lässt jedenfalls schon jetzt erahnen, dass die Laune am Set definitiv gut sein wird.

Ob die Fortsetzung an den Erfolg des ersten Teils anknüpfen kann? "Es" ging international sogar so durch die Decke, dass er "Der Exorzist" überholte und mittlerweile als erfolgreichster Horrorfilm weltweit gilt. Die Erwachsenen-Besetzung des "Loser Clubs" ist jedenfalls ebenfalls ziemlich vielversprechend – und der Teenie-Cast rund um Jaeden Lieberher (15) und Sophia Lillis (16) wird auch wieder zu sehen sein!

Neilson Barnard / Staff Die jungen Schauspieler von dem Film "Es"

Neilson Barnard / Getty Jessica Chastain bei der Closing Night Gala im AFI FEST

Matt Winkelmeyer/ Getty Images James McAvoy bei der "Atomic Blonde"-Premiere in Austin 2017

Dimitrios Kambouris/Getty Images Isaiah Mustafa bei einem Disney-Event in New York

Ben Gabbe / Getty Images Jay Ryan

Kevin Winter / Getty Images Bill Hader, US-amerikanischer Schauspieler

Jemal Countess / Getty Images James Ransone

Paul Zimmermann / Getty Images Andy Bean



