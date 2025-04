Andrej Mangolds Ex Annika äußert sich erstmals nach Trennung

Die Influencerin Annika Jung hat sich erstmals zur Trennung von Andrej Mangold (38) geäußert. Im Februar verkündete der Ex-Bachelor das Beziehungsende – begleitet von Fremdgehvorwürfen, die Annika schnell zur Zielscheibe in den sozialen Medien machten. Nun äußert sich Annika auf Instagram zu den schwierigen Wochen nach der Trennung: "Das war eine der schlimmsten und herausforderndsten Phasen meines Lebens." Trotz der öffentlichen Kritik habe sie Halt bei ihren Liebsten gefunden, insbesondere bei ihrer Mutter. "Kein Ort ist sicherer als Zuhause", erklärt sie. Inzwischen gehe es ihr "jeden Tag etwas besser".

Trotz ihrer Trennung leben Annika und Andrej weiterhin gemeinsam in ihrer Wohnung in Köln. Der ehemalige TV-Rosenkavalier gab kürzlich an, dass die Beziehung noch nicht endgültig beendet sei. Dem stimmte auch Annika in ihrer Fragerunde auf Social Media zu. "Wir arbeiten daran", betonte die Influencerin und erklärte, dass sie und Andrej beide Fans von zweiten Chancen sind: "In einer Zeit, in der vieles so schnelllebig geworden ist und oft direkt weggeworfen wird, wenn es nicht mehr 'perfekt' erscheint, glauben wir an etwas anderes."

Andrej und Annika haben sich im August 2021 im Urlaub auf Mykonos kennengelernt. Ein gemeinsamer Freund habe die beiden einander vorgestellt. Erst ein Jahr später machten sie ihre Liebe offiziell: Mit einem Turtelvideo stellte Andrej seinen Fans Annika im August 2022 vor. Es folgten zahlreiche Einblicke in ihr gemeinsames Leben – bis der Ex-Bachelor im Februar dieses Jahres die Trennung verkündete. Diese scheint wohl jedoch nicht endgültig zu sein.

Getty Images Andrej Mangold und Annika Jung, Februar 2024

Instagram / dregold Andrej Mangold und Annika im Dezember 2024

