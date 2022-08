Nach Liebesnews: Andrej Mangold teilt erstes Turtelvideo!

Andrej Mangold (35) will seine Community offenbar an seinem Liebesglück teilhaben lassen! Nach der Beziehung mit seiner Bachelor-Siegerin Jennifer Lange (28) ist der einstige Rosenkavalier endlich wieder vergeben: Er geht jetzt mit einer Beauty namens Annika Jung durchs Leben. Aus sporadischem Kontakt wurde mehr als nur Freundschaft – das zeigt der ehemalige Sommerhaus-Bewohner nun auch im Netz: Andrej postete das erste Turtelvideo mit seiner Anni!

Via Instagram teilte der 35-Jährige den romantischen Clip. Darauf sind er und Annika vor einer malerischen Kulisse während eines Sonnenuntergangs zu sehen. Liebevoll triff der Ex-Bachelor an sie heran und küsst seine Flamme auf die Wange. "Endlich", schwärmt Andrej zu der Aufnahme und betonte in den Hashtags sogar: "Ich habe dich gefunden." Von vorne zeigen sich die beiden bisher aber noch nicht zusammen.

Andrejs Freunde und Follower freuen sich über das neue Glück des einstigen Profibasketballers. Unter anderem Henning Merten (32) hinterließ in der Kommentarspalte Flammen-Emojis. Auch Goodbye Deutschland-Star Julia Holz freute sich mit Herz-Emojis für das Paar, genau wie Beauty & The Nerd-Bekanntheit Kim Schiele.

Instagram / anniju__ Annika Jung, Influencerin

Instagram / dregold Andrej Mangold (r.) und Annika Jung, Paar

Instagram / dregold Andrej Mangold, ehemaliger Bachelor

