Steueroase Zypern? Christian Wolf springt Romina zur Seite

Romina Palm (25) hatte in den vergangenen Tagen verraten, dass sie nach der Geburt ihres Kindes zu ihrem Freund Christian Wolf nach Zypern auswandern wird. Daraufhin hagelte es viel Kritik für die Influencerin, da die Insel im östlichen Mittelmeer als Steuerparadies bekannt ist. Der Fitness-Influencer möchte das aber nicht so stehen lassen und springt seiner Freundin im Netz zur Seite. "Alter, das kostet erst mal richtig viel Geld", betont Christian in einer Instagram-Story. Er erklärt weiter: "Das liegt nämlich daran, dass es in Deutschland eine Wegzugsteuer gibt, nicht nur, wenn man GmbH-Anteile über einen Prozent hat, sondern mittlerweile auch auf Persönlichkeitsrechte beziehungsweise auch auf Einzelunternehmen."

Laut der Ausführung von Christian muss Romina ihre Einkünfte der vergangenen Jahre besteuern und zusätzlich auch für die kommenden Jahre Vorauszahlungen leisten. Um diese Summe aufbringen zu können, ist Romina sogar erst mal auf die finanzielle Hilfe des 29-Jährigen angewiesen. "Das muss alles ordnungsgemäß angemeldet werden und dann muss Wegzugsteuer bezahlt werden und die ist halt echt nicht wenig", stellt Christian klar.

Den Großteil ihrer Schwangerschaft verbrachte Romina allerdings nicht in Zypern, sondern in Südafrika, wo ihr Liebster ebenfalls eine Immobilie besitzt. Ende März machte sich die Content Creatorin aber auf den Weg zurück nach Europa. "Da wir unser Küken in Deutschland zur Welt bringen wollen, sind wir heute zurückgeflogen", verriet die 25-Jährige im Netz den Hintergrund ihrer Reise.

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

