Nach Geburt: Romina Palm zieht zu Christian Wolf nach Zypern

Romina Palm (25) kündigte kürzlich an, sich nach der Geburt ihres Babys aus Köln zu verabschieden. Nachdem die GNTM-Bekanntheit zunächst nicht verraten hatte, wohin es für sie geht, klärt sie ihre Instagram-Follower nun auf: Sie wandert in die Wahlheimat vom Vater ihres Kindes, Christian Wolf, aus. "Ich werde zu ihm nach Zypern ziehen. Er baut dort gerade für unsere kleine Familie ein Haus", erklärt die Influencerin und fügt hinzu: "Ich hab ihn ja schon ein paar Mal dort mit [meinem Hund] Baloo besucht und fühle mich auch echt wohl dort. Also, hallo – das Meer direkt vor der Tür? Und sonniges Wetter... Wie kann man sich da nicht wohlfühlen?"

Die 25-Jährige und der Unternehmer müssen sich allerdings noch ein wenig gedulden: Ihr neues Zuhause auf der Mittelmeerinsel ist nämlich noch nicht bereit für den Einzug. "Das Haus wird leider erst im Sommer fertig. Also werden wir die Geburt noch in Deutschland machen und sobald Küken und ich uns wieder fit fühlen, in unser Nest ziehen", offenbart Romina. Das Eigenheim wird allem Anschein nach aber großzügig gestaltet sein – und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. "Das Haus wird riesig – das hat nämlich noch eine zusätzliche Wohnung unten. Damit uns Freunde und Familie jederzeit und so lange sie wollen besuchen können", erklärt sie.

Für das Model könnte das neue Kapitel wohl nicht aufregender sein. Trotzdem gab sie kürzlich zu, dass der bevorstehende Umzug sie auch ein wenig traurig macht. Als sie vergangene Woche nach einigen Monaten in Kapstadt in ihre Kölner Wohnung zurückkehrte, wurde Romina von ihren Gefühlen überwältigt. "Ich muss zugeben, ich bin gerade schon ein bisschen emotional geworden, als ich hier reingekommen bin, weil ich einfach realisiert habe, dass es das allerletzte Mal sein wird, dass ich hier in dieser Wohnung bin", gestand sie in ihrer Social-Media-Story.

Romina Palm mit ihrem Hund Baloo

Christian Wolf und Romina Palm im Januar 2025

