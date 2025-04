Dieter Bohlen und Carina tanzen im Urlaub in Neon-Looks

Dieter Bohlen (71) und Carina Walz genießen aktuell ihren Urlaub auf den Malediven und sorgen dabei für einen bunten Hingucker. Auf Instagram teilt der Pop-Titan ein Video, das ihn in einem auffälligen neongelben Zweiteiler zeigt, bestehend aus T-Shirt und Hose. Seine Partnerin Carina präsentiert sich in einem ebenso knalligen pinken Jumpsuit. Gemeinsam tanzt das Paar zu dem Gute-Laune-Song "Me Jalo" der Band Fuerza Regida vor einer malerischen Poolkulisse, während Dieter das Ganze mit den Worten "Let's Dance auf den Malediven" kommentiert.

Die neonfarbenen Outfits und die gute Laune des Paares lassen den Urlaub besonders lebendig wirken. In den vergangenen Tagen teilte Dieter bereits weitere Einblicke in die sonnige Auszeit. Beim Frühstück unter dem Palmenhimmel kostete der Modern-Talking-Star beispielsweise erstmals eine pinke Banane. "Ich freue mich schon darauf. Also so was habe ich noch nie gesehen", schwärmt Dieter in einem Clip der Social-Media-Plattform. Außerdem ließ es sich das Traumpaar in einer weißen Hängematte am paradiesischen Sandstrand gut gehen – sie scheinen ihren Urlaub in vollen Zügen zu genießen.

Trotz der neuen, bunten Neonfarben bleibt Dieter seinem Stil treu. Denn das grelle, gelbe Shirt ist nach wie vor von Camp David – Dieters Lieblingsmarke. Auch seine große, eckige Sonnenbrille, für die der Pop-Titan bekannt ist, darf natürlich nicht fehlen. Wie er vor wenigen Wochen im RTL-Interview verriet, erfüllt das Accessoire nicht nur modisch seinen Zweck. Mit seiner Musik ist der Modern-Talking-Star derzeit auf Tour und muss regelmäßig lange, anstrengende Reisen bewältigen. "Um elf war das Konzert vorbei, drei Stunden später sind wir schon nach Deutschland zurückgeflogen", berichtete Dieter von einer konkreten Situation und gestand: "Da dreht sich auch der Magen ein bisschen, der Kreislauf spinnt, die Augen kriegt man kaum auf. Deshalb habe ich eine Sonnenbrille auf."

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen im November 2024

