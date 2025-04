Fit mit 56: Jennifer Aniston zeigt ihre Workout-Routine

Jennifer Aniston (56) gewährt ihren Fans einen Einblick in ihren intensiven Fitness-Alltag. In einem Instagram-Video präsentiert die 56-jährige Schauspielerin stolz ihr eindrucksvolles Home-Gym, das sich in ihrer luxuriösen, 19 Millionen Euro teuren Villa in Los Angeles befindet. Mit pinkem Sport-BH und hautengen, schwarzen Leggings zeigt die frühere Friends-Darstellerin nicht nur ihre durchtrainierte Figur, sondern auch ihre Workout. Mit Hilfe von Pvolve-Übungen – einer Kombination aus sanften Bewegungen und Widerstandstraining – bleibt Jennifer fit und fokussiert.

Jennifer, die inzwischen vor allem auf Spaß und eine nachhaltige Belastung setzt, gab in der Vergangenheit zu, ihren Körper einst durch übermäßiges und zu intensives Training überfordert zu haben. "Ich bin einfach ausgebrannt und habe meinen Körper zerstört", gestand sie im Gespräch mit InStyle im Jahr 2023. Heute geht es ihr darum, ein gesundes Gleichgewicht zu finden und durch sanfte Übungen Erfolge zu erzielen, ohne dem Körper dabei zu schaden. In ihrem Heimstudio, das mit modernsten Geräten ausgestattet ist, kann Jennifer ihr Training individuell anpassen.

Kürzlich sorgte Jennifer mit ihrem Privatleben für Gesprächsstoff. Jüngst sorgten Gerüchte um ein Date mit Schauspieler Pedro Pascal (50) für Aufsehen. Die beiden wurden nach einem dreistündigen Treffen im Sunset Tower Hotel in West Hollywood zusammen fotografiert. Jennifer hatte dem The Mandalorian-Star zudem eine süße Nachricht anlässlich seines Geburtstags auf Instagram gewidmet. Doch laut Pedro handelte es sich nur um ein Treffen unter Freunden.

https://www.instagram.com/dani_bcoleman/ Jennifer Aniston mit ihrer Trainerin Dani Coleman im Mai 2024

Getty Images Pedro Pascal bei der Trailer-Vorführung von "Fantastic Four: The First Steps" in Huntsville

