Natur bringt Prinzessin Kate nach Krebsremission Frieden

Prinzessin Kate (43) verrät erstmals, woher sie nach ihrer überstandenen Krebserkrankung Kraft schöpfen würde: aus der Natur. In einem am Montag vom Kensington Palace veröffentlichten YouTube-Video berichtet sie, wie sehr ihr der Aufenthalt im Freien in schwierigen Zeiten geholfen habe. Die 43-jährige Prinzessin spricht im Video mit einer Gruppe junger Pfadfinder und Pfadfinderführer Dwayne Fields, als sie den Lake District im Nordwesten Englands besuchte. Dabei sagt sie: "Es ist eine emotionale und spirituelle Verbindung." Kate, die sich seit 2025 in Remission befindet, betont die Bedeutung von Naturerlebnissen für das seelische Wohlbefinden und lobt die Arbeit der Pfadfinderbewegung.

Seit ihrer Rückkehr ins öffentliche Leben geht Kate behutsam mit ihren Kräften um. Nach einer umfangreichen Krebsbehandlung und Chemotherapie im Jahr 2024 erklärt sie, wie wichtig es sei, die Balance zwischen königlichen Verpflichtungen und persönlichem Wohlbefinden zu wahren. Ein Instagram-Post zum englischen Muttertag am 30. März zeigte Kate barfuß in einer blühenden Wiese. "Im vergangenen Jahr war die Natur unser Rückzugsort", betonte sie schon da. Bereits im Januar hatte die Prinzessin öffentlich gemacht, dass sie sich in Remission befindet und offenbarte, wie langsam und herausfordernd der Weg zurück in den Alltag sei. Mit ihrem Besuch bei den Pfadfindern unterstreicht sie, wie wohltuend Naturerlebnisse für das seelische Wohlbefinden sein können.

Kate ist nicht nur für ihre royale Eleganz, sondern auch für ihr starkes Engagement in wohltätigen Projekten bekannt. Während ihrer Erkrankung habe auch ihr Mann Prinz William (42) laut Insidern eine immense Belastung durchstehen müssen, um die Familie in dieser schwierigen Phase zu stützen. Wie People verriet, habe das Paar die Diagnose monatelang geheim gehalten, selbst vor den gemeinsamen Kindern George (11), Charlotte (9) und Louis (6). Mittlerweile zeigt Kate sich wieder vermehrt in der Öffentlichkeit und beweist, dass sie trotz Rückschlägen nicht von ihrer Mission ablassen wird, sich für andere einzusetzen – sei es durch Projekte wie die Pfadfinder, die sie mit ihrer Leidenschaft für Natur verbindet oder durch andere karitative Anliegen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate besucht ein Kinderhospiz im Januar 2025 in Wales

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Anzeige Anzeige