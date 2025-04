Neues Kapitel: Coupleontour-Nessi zieht mit Tochter Livi um

Im Leben von Vanessa Borck alias Nessiontour (28) steht eine große Veränderung an: Die Influencerin zieht gemeinsam mit ihrer Tochter Livi aus ihrem Haus aus. Wie sie in einem Instagram-Beitrag deutlich macht, verabschiedet sie sich aber nicht nur von dem Zuhause, das ihr sehr am Herzen lag, sondern gleichzeitig von den vergangenen zwei Jahren. "Hier habe ich vielleicht nur fast zwei Jahre gelebt. Aber wenn ich ehrlich bin, fühlt es sich gerade nach so viel mehr an", beginnt die Coupleontour-Bekanntheit ihren Post und führt weiter aus: "Dieses Haus war so vieles für mich. Rückzugsort. Zuhause. Zwischenstopp. Anfang. Ende. Chaos. Sicherheit. Ich habe hier gelacht, geliebt, gezweifelt, geweint."

Der 28-Jährigen fällt der Neuanfang also alles andere als leicht – insbesondere weil so viele Erinnerungen in dem Haus stecken, wie beispielsweise die ersten Schritte ihres Kindes. "Ich nehme so viel mit – nicht nur Kisten, sondern Gefühle, Erkenntnisse, kleine Versionen von mir, die mich geprägt haben. Und alles, was mir nicht mehr guttut, darf hierbleiben", führt Nessi weiter aus. Doch so komisch sich der Abschied auch anfühlt, für die Netzbekanntheit ist es genau das Richtige. "Ich danke diesem Zuhause – für alles, was es mir gegeben hat. Und jetzt darf Neues entstehen", betont sie abschließend.

Neben ihrem Umzug erlebte Nessi kürzlich noch etwas anderes Neues: Sie trat aus ihrer gewohnten Social-Media-Welt heraus und begab sich ins Reality-TV-Universum. Die Mutter einer Tochter suchte als neue Princess Charming nach der großen Liebe und kehrte erst vor wenigen Tagen von den Dreharbeiten in Thailand zurück. In einem Beitrag im Netz reflektierte sie ihre Zeit und gab preis, wie es ihr auf der spannenden Reise ergangen ist. "Die Zeit war so intensiv und ich kann mich noch so gut daran erinnern, wie meine Eltern mich vor ein paar Wochen zum Flughafen gebracht haben", erzählte die Content Creatorin und ergänzte: "Ich habe so viel über mich selbst gelernt. Ich glaube, ich bin jetzt auch ein bisschen ein anderer Mensch."

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour, Social-Media-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / nessiontour Nessiontour, Influencerin

Anzeige Anzeige