So kommt der "Kampf der Realitystars"-Cast bei den Fans an

Die Kampf der Realitystars-Fan können sich in Staffel sechs über spannende Charaktere freuen! Unter den 22 Kandidaten befinden sich große Namen wie Tara Tabitha (32), Jens Hilbert (47), Ailton (51), Stephen Dürr (50) und Anouschka Renzi (60). Doch wie es scheint, sorgt der 2025-Cast für gespaltene Meinungen: "Der Cast ist ja maximal langweilig... Wird wohl das erste Mal sein, dass ich es nicht schaue, leider", "Das sind ganz normale Menschen, keine Promis" und "Oha, schlimmste Besetzung bisher, das klingt nicht vielversprechend und sehr vorhersehbar. Das wird keine gute Staffel", meinen beispielsweise drei User in der Kommentarspalte auf Instagram, die anscheinend wenig begeistert sind.

Während sich viele "Kampf der Realitystars"-Liebhaber über die Auswahl der Besetzung zu ärgern scheinen, wirken andere wiederum total begeistert. "So ein geiler Cast", "Sehr toll", "Vielversprechend, ich sehe da tatsächlich sehr viel Potenzial, Can, Daymian, Christina, Jona und Hati. Ich freue mich auf diese Konstellation", freuen sie sich über die kommende Staffel. Wie aus weiteren Kommentaren hervorgeht, scheinen sich die Zuschauer aber vor allem auf Arabella Kiesbauer (56) zu freuen! Die Moderatorin tritt in die Fußstapfen von Cathy Hummels (37) und wird die Realitystars in Staffel sechs bei jeder Stunde der Wahrheit in Empfang nehmen.

Neben Tara, Jens, Ailton, Anouschka und Stephen sind Martin Semmelrogge (69), Linda-Caroline Nobat (30), Jonathan Steinig (29), Annina Semmelhaack, Can Kaplan, Hati Suarez, Daymian Weiß und Giuliana Farfalla (28). Auch Christin Okpara (29), Martin Angelo (31), Shawne Fielding-Williams (55), Bela Klentze (36), Laura Maria Lettgen, Frank Fussbroich (56), Dennis Lodi und Anita Latifi (29) beglücken die Fans mit ihrer Anwesenheit bei "Kampf der Realitystars".

RTL II Tara Tabitha, Realitystar

RTL II Arabella Kiesbauer, Moderatorin