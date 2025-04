Darum musste Pedro Pascal bei "Fantastic Four"-Film zusagen

Pedro Pascal (50), bekannt aus Serien wie "The Mandalorian" und "The Last of Us", wird bald in die Marvel-Welt eintauchen. Der Schauspieler übernimmt die Rolle des Reed Richards, besser bekannt als Mister Fantastic, im kommenden Film "Fantastic Four: The First Steps". Mit seiner Zusage habe er aber anfangs gehadert, wie er gegenüber Entertainment Weekly verriet. Der entscheidende Moment kam während eines Spaziergangs mit einem Freund. Dort saß plötzlich ein kleines Mädchen mit einem Limonadenstand und wollte ihn zum Kauf überreden. Zu seiner Überraschung stellte sich heraus, dass das Mädchen die Tochter von Matt Shakman, dem Regisseur des Films, war, der ihn kurz zuvor für die Rolle kontaktiert hatte. "Es war, als hätte das Schicksal mich auf diese Entscheidung gestoßen", erinnerte sich Pedro schmunzelnd.

Pedro Pascal sprach auch darüber, wie einschüchternd es für ihn war, die Rolle von Mister Fantastic zu übernehmen. Er habe den Druck gespürt, sowohl die Erwartungen der Fans als auch seine eigenen Ansprüche zu erfüllen. "Es gibt eine ganz besondere Verantwortung bei Charakteren wie diesem, weil sie so tief in der Popkultur verwurzelt sind. Der Gedanke, die Leute zu begeistern und gleichzeitig authentisch zu bleiben, hat mich definitiv nervös gemacht", erklärte er. Trotzdem zeigte er sich zuversichtlich, da er auf die Unterstützung seines Teams und des Regisseurs setzen konnte. Marvel-Fans dürfen gespannt sein, wie Pedro die legendäre Rolle interpretiert. Der Film soll am 25. Juli in die Kinos kommen. Neben Pedro schlüpfen Vanessa Kirby (36), Ebon Moss-Bachrach und Joseph Quinn (31) in die Hauptrollen.

Für Pedro Pascal reiht sich diese Rolle in eine bemerkenswerte Karriere ein, die ihn immer wieder in ikonische Universen geführt hat. Ob als Oberyn Martell in "Game of Thrones", als Javier Peña in "Narcos" oder als Din Djarin in "The Mandalorian" – Pedro hat sich als vielseitiger Schauspieler bewährt. Auch wenn er kürzlich verriet, dass er kaum selbst in dem Mandalorian-Anzug steckte. Besonders seit seinem Durchbruch in "The Last of Us" verbindet ihn eine enge Beziehung zu seinen Fans. Privat ist Pedro für seine charismatische und bodenständige Art bekannt. Der aus Chile stammende Schauspieler begeistert nicht nur auf der Leinwand, sondern auch im echten Leben durch seinen Humor und seine Offenheit.

Getty Images Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn und Vanessa Kirby starten Trailer zu "Fantastic Four"

Getty Images Pedro Pascal im Oktober 2024

