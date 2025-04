Erste Wahl: Tori ist mit AYTO-Perfect-Match Dion zufrieden

Tori und ihre Mitstreiter haben Are You The One? erfolgreich gemeistert. Alle zehn gesuchten Perfect Matches wurden gefunden – sie und Dion bilden eines davon. Und damit ist die Content Creatorin ganz zufrieden, wie sie in einem Q&A in ihrer Instagram-Story zu verstehen gibt. "Ja, ich verstehe auch, warum es Dion ist", antwortet sie auf die Frage, ob sie mit dem 25-Jährigen als ihr Perfect Match zufrieden ist. "Er hat länger gebraucht, um sich zu öffnen, aber ist auch genauso locker drauf wie ich, wollte einfach nur Spaß haben [...]", begründet sie ihre Zufriedenheit mit Dion als ihr Perfect Match. Außerdem sei er eine "ehrliche Seele", habe ein "großes Herz und kann zu seinen Fehlern stehen", was sie als "sehr wichtig" empfinde.

Der Großhandelskaufmann war sogar buchstäblich ihre erste Wahl: Als die Content Creatorin in der ersten Matching Night von "Are You The One?" als Nachrückerin dazustieß, musste sie direkt einen Kandidaten wählen, bei dem sie dachte, er könnte ihr vorherbestimmter Partner sein – und wählte Dion. Ihre Entscheidung sorgte für jede Menge Trubel. Mitspielerin Nasti, die zuerst an Dions Seite stand und durch Tori ersetzt wurde, schien das gekränkt zu haben. Nachdem Nasti erst zu verstehen gegeben hatte, dass es nicht schlimm sei, da so das Spiel laufe, erklärte sie später weinend: "Könnt ihr mich nach Hause schicken? Ich will nach Hause. [...] Ich fühle mich so falsch. Ich muss nach Hause, Leute." Die Aufregung legte sich jedoch mit der Zeit wieder.

Tori und Dion zählen zu den Perfect Matches, die die diesjährigen "Are You The One?"-Kandidaten erst im großen Finale fanden. An diesem Abend fanden sie auch die fünf weiteren Paarungen, bestehend aus Levin und Chiara, Tano und Joanna, Kaan und Anna, Enes und Selina sowie Joshi Josh und Ina. Doch auch in der Match Box waren sie erfolgreich, dort konnten sie zuvor ganze vier Perfect Matches finden: Dino und Deisy, Josh und Camelia, Danish und Nadja sowie Sinan und Nasti.

RTL / Frank Beer Tori, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Beer Dion, "Are You The One"-Kandidat

