Für diese GNTM-Kandidaten platzt heute der große Modeltraum

Bei Germany's Next Topmodel geht es diese Woche ab in die Wüste Kaliforniens. Für das Shooting im Stil der "Mad Max"-Filmreihe müssen die Kandidaten alles geben – und auch die Nacht im Zelt verbringen. Doch am Ende kann nicht jeder der Kandidaten mit seiner Leistung punkten. "Es ist eine schwierige Entscheidung, weil ich mich heute von Kandidaten verabschieden muss, die ich eigentlich mag", bedauert Chefjurorin Heidi Klum (51). Faruk konnte diese Woche nicht von sich überzeugen. Auch Felix bleibt beim Shooting hinter den Erwartungen zurück, ebenso wie Svenja. Alle drei bekommen kein Foto und müssen die Show somit verlassen.

Gastjuror Thomas Hayo unterstützt Heidi tatkräftig beim wilden Wüsten-Shooting und äußert auch Kritik. "Du bekommst unglaublich schnell ein Gefühl dafür, welches Model die meisten Treffer hat", erklärt der Creative Director – insbesondere bei Faruk seien weniger gute Aufnahmen dabei. Felix hingegen liefert nicht genug Abwechslung. "Du hast halt irgendwann auch sehr viel geschrien. Wir haben sehr viele Fotos von dir, die gleich sind", beklagt Thomas. Auch Heidi stimmt ihm zu: "Man muss da schon wirklich das Feuer in den Augen sehen." Bei Svenja fehlen den beiden Juroren die nötige Action und auch das Selbstbewusstsein.

Die aktuelle Staffel kommt bei den Fans im Netz besonders gut an – Joyn, der Streaminganbieter des Senders ProSieben, verzeichnet dank des Modelformats sogar einen neuen Rekord. Seit April 2024 hat Joyn sein Publikum kontinuierlich erweitert und mittlerweile um mehr als 77 Prozent vergrößert. Dabei gehörte GNTM in den vergangenen Wochen neben Wer stiehlt mir die Show? und Promis unter Palmen zu den absoluten Topshows.

Michael de Boer / ProSieben Faruk, GNTM-Teilnehmer

Michael de Boer / ProSieben "Germany's Next Topmodel"-Kandidat Felix

ProSieben / Michael Boer "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Svenja