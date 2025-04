Joyn bricht Streaming-Rekord mit fast zehn Millionen Usern

Der Streamingdienst Joyn hat im März einen Rekord aufgestellt und beeindruckt mit 9,8 Millionen Zuschauern. Damit übertrifft der Streamingdienst von ProSieben und SAT.1 sämtliche bisherigen Rekorde und erreicht zum dritten Mal in Folge neue Bestwerte. Besonders beliebt waren Formate wie Germany's Next Topmodel, Wer stiehlt mir die Show? und die SAT.1-Hits Promis unter Palmen und The Voice Kids. Auch Serien wie Die Landarztpraxis und die US-Krimireihe Navy CIS trugen maßgeblich zum Erfolg bei. Im Vergleich zum Vormonat Februar stieg die Zuschauerzahl um beeindruckende 19,2 Prozent.

Der massive Anstieg kommt nicht von ungefähr. Seit April 2024 hat Joyn sein Publikum kontinuierlich erweitert und mittlerweile um mehr als 77 Prozent vergrößert. Besonders auffällig ist die um 44 Prozent gesteigerte Watchtime im Vergleich zum Vorjahr, was beweist, dass immer mehr Menschen zunehmend Zeit auf der Plattform verbringen. Neben erfolgreichen TV-Übertragungen punkten auch exklusive Formate wie das Creator-Adventure "The Race", das vor allem jüngere Zielgruppen anspricht. Diese breite inhaltliche Vielfalt scheint den Nerv der Zeit getroffen zu haben.

Die finale Folge von "Promis unter Palmen" zeigte jedoch eindrucksvoll, dass nicht alle Programme von Joyn den erhofften Erfolg erzielten, obwohl sie große Fangemeinden ansprechen. Cosimo Citiolo (43) konnte sich zwar die goldene Kokosnuss sichern, doch die TV-Quote ließ zu wünschen übrig. Lediglich 950.000 Zuschauer verfolgten das Spektakel. Dies entsprach einem Marktanteil von 6,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe, was die Erwartungen der Produzenten nicht erfüllen konnte. Diese Zahlen verdeutlichten, dass das Interesse an dem umstrittenen Realityformat trotz vierjähriger Pause nicht wie erhofft wieder geweckt werden konnte.

Anzeige Anzeige

Instagram / david.henrichs Dave Heinrichs im November 2022

Anzeige Anzeige

Joyn / Richard Hübner Cosimo Citiolo bei "Reality Backpackers"

Anzeige Anzeige

Anzeige