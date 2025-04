Zirkus-Marionetten: So läuft das Shooting für GNTM-Models

In der aktuellen Folge von Germany's Next Topmodel stehen die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten wieder einmal vor einer besonderen Herausforderung: Es steht ein extravagantes Shooting an. Das Motto: Zirkus. Kein Geringerer als GNTM-Legende Kristian Schuller ist hinter der Linse, während die Nachwuchsmodels ihr Bestes als lebende Marionetten geben. Ganz so einfach ist das für Heidi Klums (51) Jungs und Mädchen nicht, denn nicht nur das "versteinernde" Glass-Skin-Make-up und die ausladenden Kostüme machen ihnen zu schaffen. Dadurch, dass sie Marionetten darstellen, müssen sie beim Posing kreativ werden und umdenken. Doch haben das wirklich alle geschafft?

Kandidatin Zoe sorgt schon einmal für einen starken Auftakt. Immer wieder ruft Modelmama Heidi lobende Worte in den Raum, während die 19-Jährige posiert. Auch Kristian ist hin und weg von ihrer Leistung. Ebenso verzaubern Moritz und Eva sowohl das Model als auch den Fotografen. Für einen emotionalen Höhepunkt sorgt Kevin: Der Kandidat spielt mit einer melancholischen Stimmung, hat sogar Tränen in den Augen und zieht Heidi und Kristian in seinen Bann. Doch nicht alle kommen mit den Vorgaben von Kristian klar: Lisa, Aaliyah, Canel und Nawin können nicht von sich überzeugen. Während Lisa und Canels Posen laut Kristian zu "kitschig" und "zu viel" wirken, sind Nawin und Aaliyah in den Augen von Heidi "zu unlocker" und "zu langweilig".

Nach dieser ausbaufähigen Leistung müssen wohl vor allem die vier um den Verbleib in der Sendung bangen. In der vergangenen Woche platzte der Traum vom Titel "Germany's Next Topmodel 2025" gleich für drei Teilnehmer. Faruk, Felix und Svenja blieben während des Wüstenshootings hinter den Erwartungen von Heidi und Gastjuror Thomas Hayo und mussten somit ihre Koffer packen.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Kandidat Moritz beim GNTM-Zirkus-Shooting, 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben / Max Montgomery Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten bei einem Shoot in der kalifornischen Wüste

Anzeige Anzeige

Anzeige