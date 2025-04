Emotionales Video: GNTM-Kandidatin Svenja weint nach Exit

Für Svenja Sievers ist das Abenteuer Germany's Next Topmodel vorbei. Gemeinsam mit Felix und Faruk musste das Nachwuchsmodel in der vergangenen Folge seine Koffer packen. Kurz darauf teilte Svenja ein emotionales TikTok-Video von sich, in dem sie weint. "Es ist für mich nicht alles okay, ich bin eine super ehrgeizige Person und das gestern wiederzusehen, macht mich fertig und das kann ich auch nicht ändern", erklärt die 24-Jährige unter Tränen und fügt hinzu: "Ich habe bei GNTM eine sehr, sehr krasse Zeit erlebt und ich habe viel durchmachen müssen. Sei es beim Dreh, in der Drehpause, als ich mit Emotionen zu kämpfen hatte oder in L.A. während der Ausstrahlung."

Ihrer Meinung nach habe sie die Rolle der Zicke bekommen, woran sie im Nachhinein und vor allem bei der Ausstrahlung gewachsen sei. "Ich habe am Anfang nicht so viel positiven Zuspruch bekommen wie manch anderer, aber mit der Zeit wurde es immer mehr und mehr und mit der Folge gestern hat es mich so glücklich gemacht, weil endlich Leute verstanden haben, dass ich zwar eine harte Schale, aber voll den liebevollen Kern habe", freut sich Svenja in dem Clip. Gegen Ende sei sie endlich so gezeigt worden, wie sie wirklich ist.

In der vergangenen Woche ging es für die Nachwuchsmodels in die Wüste. Nach einer Camping-Nacht mit Heidi Klum (51) und Thomas Hayo mussten sie bei einem Fotoshooting im "Mad Max"-Stil alles geben. Jeweils in Dreiergruppen mussten die Kandidaten auf Wagen posieren und mit dem Staub der Wüste klarkommen. Svenja konnte nicht überzeugen – laut den Juroren fehlte es der Hamburgerin an der nötigen Action und auch an Selbstbewusstsein.

Anzeige Anzeige

ProSieben / Michael Boer "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Svenja

Anzeige Anzeige

ProSieben / Max Montgomery Die "Germany's Next Topmodel"-Kandidaten bei einem Shoot in der kalifornischen Wüste

Anzeige Anzeige

Anzeige