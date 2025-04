GNTM-Xenia hat sehr lange um ihr Selbstbewusstsein gekämpft

Sich den Aufgaben bei Germany's Next Topmodel zu stellen, ist gar nicht so einfach – als Kandidat braucht man dazu jede Menge Selbstvertrauen. Xenia, die in dieser Staffel zu den Favoriten gehört, erzählt in der aktuellen Folge, dass sie damit in ihrer Jugend ziemliche Probleme hatte. "Es gab eine Zeit, da war ich überhaupt nicht selbstbewusst. Ich war eigentlich das komplette Gegenteil", gibt sie zu und erklärt aber auch: "Ich habe vor der Show schon sehr viel selbst an mir gearbeitet und jetzt, wo wir hier schon länger sind, habe ich auf jeden Fall das Gefühl, dass ich noch ein größeres Selbstbewusstsein entwickelt habe." Die Show und ihre vielen Challenges haben ihr gezeigt, dass sie sich mehr zutrauen kann. Allerdings ist sie sich auch bewusst, dass sie noch nicht am Ziel ist.

Wie Vorbildmodel und Moderatorin Heidi Klum (51) während des Entscheidungswalks zu ihren Gastjuroren sagt, wurde Xenia während ihrer Jugend gehänselt. Das hat ihrem Selbstbewusstsein einen echten Dämpfer verpasst. Dennoch fand die 26-Jährige noch vor ihrer Teilnahme an der Modelshow Wege, sich trotz des Mobbings nicht unterkriegen zu lassen. In "Germany's Next Topmodel – Stories" geht sie weiter darauf ein und offenbart: "Ich musste wirklich lernen, mit mir selbst zufrieden zu sein. Das Tanzen hat mir dabei auch wahnsinnig geholfen." Denn durch das häufige Training konnte sie ihren "Körper nochmal ganz anders kennenlernen", was ihr half, aus ihren Unsicherheiten herauszufinden.

Und tatsächlich scheint sich ihre harte Arbeit auszuzahlen: Xenia hat es bisher schon unter die besten neun Mädchen der Staffel geschafft! In dieser Woche galt sie wieder mal als eine der Besten. Beim Marionetten-Shooting mit Starfotograf Kristian Schuller begeisterte sie Heidi gleich mit dem ersten Foto. "Das war ein Traum", schwärmte das Supermodel über die starke Leistung der Kandidatin vor der Kamera. Kristian zeigte sich ebenfalls beeindruckt und lobte ihre zarten Gesichtszüge. Dank des schönen Fotos und ihres starken Walks flatterte Xenia spielend leicht in die nächste Runde.

Instagram / xenia.red GNTM-Kandidatin Xenia, Juli 2023

ProSieben/Max Montgomery Hayley Hasselhoff, Alessandra Ambrosio, Kristian Schuller und Heidi Klum bei GNTM

