Für Fotoshooting: Die GNTM-Kandidaten campen in der Wüste

In der 16. Folge von Germany's Next Topmodel wird es laut Heidi Klum (51) "dreckig und wild" – denn für das dieswöchige Fotoshooting im "Mad Max"-Stil gehen die Models mit Gastjuror Thomas Hayo auf einen Roadtrip in die Wüste Kaliforniens, um zu campen. Auf dem Weg beweisen sich die Kandidaten zudem bei einer "50s"-Fotochallenge an einem Diner: Die Gewinner Eljob, Yannik und Kevin brauchen daraufhin ihr Zelt nicht selbst aufzubauen, wie die Modelmama vor Ort verkündet. Die anderen hingegen müssen selbst ihre Camping-Zelte errichten, was für manche eine echte Herausforderung darstellt. So meckert Pierre bereits vorab: "Campen ist nicht so mein Ding", während Zoe klarstellt: "Ich bin lieber in einem Hotel als irgendwie draußen." Felix hingegen ist privat Pfadfinder und hilft den weniger Erfahrenen, wie Josy oder Nawin, wo es geht. Doch gegen das stürmische Wetter und die Dunkelheit kann selbst er nichts ausrichten.

Nach der abenteuerlichen Nacht steht endlich das große Fotoshooting für die Models an. Vor der Linse von Starfotograf Mario Schmolka posieren sie auf berühmten Autos des Films "Mad Max". Heidi betont: "Meine Models müssen beweisen, dass sie in dieser postapokalyptischen Welt bestehen können und dabei natürlich top aussehen." Die Kandidaten zeigen sich geflasht von den coolen Looks, doch besonders der Staub vor Ort hat es in sich! Während des Gruppenshoots kann unter anderem Daniela sofort überzeugen – sie ist direkt in der nächsten Runde! Im Gegensatz dazu haben Faruk und Magdalena etwas mehr Schwierigkeiten und müssen vorerst wackeln sowie bis zur finalen Entscheidung warten.

In der vergangenen Folge präsentierten die Models einen Catwalk im "Wild Wild West"-Stil. Heidi nahm zusammen mit den Gastjuroren Paris Jackson (27) und Sebastian Ströbel (48) alle genau unter die Lupe und entschied sich am Ende, einem Kandidaten kein Foto zu geben: Die Reise endete für Ethan. Sein Walk konnte nicht überzeugen und seine Arme erinnerten Heidi an "kleine Scheibenwischer". Daher verkündete die 51-Jährige: "Am Ende des Tages suche ich ein Allround-Talent, ein Topmodel. Und ich muss etwas sagen, was ich nicht so gern mache: Ethan, ich habe heute leider kein Foto für dich." Wen es am Ende der aktuellen Folge erwischt, bleibt spannend.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Faruk, Daniela und Magdalena bei "Germany's Next Topmodel" 2025

Anzeige Anzeige

Michael de Boer / ProSieben Ethan, Kandidat bei "Germany's Next Topmodel" 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige