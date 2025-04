Tränen beim Casting: Diese GNTM-Kandidatin sahnt Job ab

Auch in dieser Woche dürfen sich einige Models bei Germany's Next Topmodel über die Chance freuen, einen heiß begehrten Job zu ergattern. Diesmal dreht sich alles um die Schmuckmarke Pandora – eingeladen werden Zoe, Katharina, Eva, Canel, Magdalena und Josy. Für einige der Mädchen wäre es der allererste Job, was es extra aufregend macht. Die Aufgabe des Castings ist, mit zur Verfügung gestellten Schmuckstücken die eigene Lebensgeschichte darzustellen. An sich keine schwierige Sache für die Kandidatinnen – doch schnell wird klar, dass der Kunde echte Emotionen und sogar Tränen sehen will. Das sorgt für Anspannungen im Backstagebereich: Die Mädels sind darauf nicht vorbereitet.

"Ich mag es eigentlich nicht so, über meine Gefühle und Emotionen zu reden. Das ist mir immer ziemlich unangenehm und ich weiß, dass es bei den anderen auch so ist. Aber am Ende muss man das einfach lernen", sagt Josy. Letztendlich erzählt sie von ihrer schweren Kindheit, in der sie von Mitschülern gemobbt wurde. Canel, Magdalena und Katharina erzählen von ihrem Zuhause und ihren Müttern, die sie unglaublich vermissen. Am Ende ist es Eva, die den Job bekommt – ihre Geschichte rührt die Castingagenten zu Tränen. Vor sieben Jahren erkrankte ihre Mama an Krebs und verlor diesen Kampf etwa ein Jahr, bevor Eva sich bei GNTM bewarb. Wie professionell und dennoch nahbar sie davon erzählen kann, beeindruckt die Pandora-Chefs.

Das ist schon die zweite große Kampagne, die Eva für sich gewinnen kann. "Ich kann es gar nicht fassen, wirklich nicht. Es fühlt sich an, als wäre das alles ein Traum und ich würde gleich aufwachen", sagt die Berlinerin überglücklich. Die anderen Kandidatinnen sind enttäuscht und können sich nicht wirklich für ihre Mitstreiterin freuen. "Ich bin auf jeden Fall neidisch auf Eva", gibt Zoe offen zu. Eva etabliert sich durch den Pandora-Job auf jeden Fall als starke Konkurrenz – auch wenn sie beim entscheidenden Fotoshooting nicht gut abliefert. Gastjuror Thomas Hayo und Modelmama Heidi Klum (51) sind von ihrer Leistung beim Shooting nicht überzeugt – einzig der Job kann sie in die nächste Runde katapultieren.

