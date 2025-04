"Alles was zählt"-Richard will die Scheidung von Simone

In der Daily Soap Alles was zählt nimmt das Drama um Simone (Tatjana Clasing, 61) und Richard (Silvan-Pierre Leirich, 64) eine dramatische Wendung. Nachdem Richard herausgefunden hat, dass seine Ehefrau Simone ihren Schwiegersohn zu einer Affäre drängte, brach für ihn eine Welt zusammen. Der darauffolgende Herzinfarkt brachte ihn schließlich zu einem Entschluss: Er will die Scheidung. Simones Intrigen, die sie eigentlich nur zum Wohle ihres Eiskunstlaufkaders inszenierte, haben unweigerlich zum Bruch der Ehe geführt und Richard endgültig die Augen geöffnet. Für Simone selbst kommt die Entscheidung dennoch überraschend.

Die Zuschauer der RTL-Daily sind gespalten. Während einige Fans hoffen, dass das prominente Serienpaar wieder zueinanderfindet, äußern andere Verständnis für Richards Wunsch, einen Schlussstrich zu ziehen. Besonders auf Instagram erhitzen sich die Gemüter der Fans: "Richard liebt Simone doch noch, er ist nur enttäuscht", schreibt eine Zuschauerin hoffnungsvoll. Doch es gibt ebenso kritische Stimmen, die Richards Reaktion in Frage stellen: "Richard hat selbst oft Fehler gemacht. Soll er mal nicht übertreiben." Hinzu kommt, dass das Paar im Verlauf der Serie schon so manche Krise überstanden hat. Ob es dieses Mal wirklich das Ende der Steinkamp-Ehe ist, bleibt für die Zuschauer noch abzuwarten.

Simone und Richard gehören seit der ersten Folge von "Alles was zählt" zur festen Besetzung und gelten als Herzstück der Serie. Die beiden Steinkamps, deren Ehe von Höhen und Tiefen geprägt ist, haben sich längst zu einem ikonischen Serienpaar entwickelt. Für die Fans der Daily bedeutet die dramatische Wendung daher nicht nur Spannung, sondern auch pure Emotion. Ob die beiden jedoch tatsächlich getrennte Wege gehen oder doch erneut einen Weg zueinander finden, bleibt vorerst unklar – und genau das macht den Reiz um das beliebte Serienpaar aus.

Anzeige Anzeige

ActionPress Tatjana Clasing und Silvan-Pierre Leirich bei er 100 Jahre UFA Gala in Berlin im September 2017

Anzeige Anzeige

RTL Igor Dolgatschew, Alexandra Fonsetti und Tatjana Clasing

Anzeige Anzeige