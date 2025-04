So dramatisch wird "Traumschiff"-Highlight-Folge an Ostern

Am Ostersonntag geht Das Traumschiff wieder auf Reisen. Zielhafen ist dieses Mal Miami. Und die Besetzung ist zu den Feiertagen entsprechend hochkarätig. Mit dabei ist unter anderem Judith Williams (53). Sie schlüpft in die Rolle einer Mutter, die ihre Tochter spontan in die Küstenmetropole begleitet. Diese hat allerdings Auswanderungspläne, die sie vorerst geheim hält. Für die Unternehmerin ist ihr Auftritt im "Traumschiff" ein echtes Highlight. "Eine kleine Cameo-Rolle in dieser Kultserie übernehmen zu dürfen, ist eine große Ehre für mich", erzählt sie gegenüber Promiflash.

Anzeige Anzeige