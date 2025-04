Für den guten Zweck: So verbringt Kader Loth das Osterfest

Kader Loth (52), Inhaberin eines Beauty-Salons und Reality-TV-Star, möchte die Osterfeiertage in diesem Jahr in den Dienst einer guten Sache stellen. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, dem Unternehmer Ismet "Isi" Atli (54), plant sie, den Ostermontag besonders zu verbringen: Für den guten Zweck will sie Menschen unterstützen, die am wenigsten haben. Vor dem Berliner U-Bahnhof Zoologischer Garten will das Paar Obdachlose mit Essen versorgen. Außerdem spenden sie Kleidung und wollen sich unterhalten, um den Bedürftigen nicht nur materielle Hilfe, sondern auch das Gefühl von Gemeinschaft zu geben. "Ich möchte, dass sozial schwache Menschen sich nicht einsam fühlen", erklärt Kader gegenüber Promiflash.

Um dies zu bewerkstelligen, versammeln sie helfende Hände um sich: Kader und ihr Mann sollen bei ihrer Spendenaktion von weiteren prominenten Persönlichkeiten unterstützt werden. Welche Stars genau beteiligt sind, bleibt jedoch unklar. Für die frühere Big Brother-Teilnehmerin, die selbst oft in der Öffentlichkeit steht, sei es eine Herzensangelegenheit, sich für diejenigen einzusetzen, die sonst wenig Beachtung finden. Laut der ehemaligen Dschungelcamp-Bewohnerin ist es ihr wichtig, solche Tage für einen Beitrag zur Gesellschaft zu nutzen. "Das ist mir ein ganz besonderes Anliegen", betonte Kader, die sich zuletzt in der aktuellen Staffel von The 50 enttäuscht von ihren Realitykollegen zeigte, im Interview.

Abseits dieses Engagements genießt Kader ihr Leben an der Seite ihres Mannes Isi und besucht regelmäßig prominente Veranstaltungen: Zuletzt etwa die "Vegas Rouge"-Premiere im Palazzo in Berlin. Seit ihrer Hochzeit im Jahr 2014 gelten die beiden als eingespieltes Team, auch wenn sie sich immer wieder vor der Kamera zanken. So wie in ihrer ersten ganz eigenen Doku mit dem Titel "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story". Die Quoten landeten gleich zu Beginn laut Branchenportal DWDL allerdings im Keller. Wie so oft ist Isi also auch an ihrer Seite, wenn es mal turbulent wird – oder eben darum geht, andere zu unterstützen. Kader, die im Laufe der Jahre durch Reality-TV-Formate wie Temptation Island V.I.P. oder B:REAL – Echte Promis, echtes Leben bekannt wurde, zeigt sich damit nun von einer anderen, nachdenklicheren Seite, ohne die glamouröse Welt der Prominenz aus den Augen zu verlieren.

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

RTLZWEI Ismet Atli und Kader Loth bei "Alles im Loth! Die Kader und Isi Story"

