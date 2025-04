Kader Loth ist schwer enttäuscht von ihren "The 50"-Co-Stars

Kader Loth (52) war schon in vielen Reality-TV-Shows zu sehen – zuletzt sogar in der aktuellen Staffel von The 50. Für die Beauty habe sich das Format wie "ein menschliches Experiment" angefühlt, wie sie auf der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin gegenüber Promiflash verrät. "Es ging ja nur um Intrigen. Da wurden die Ellenbogen ausgefahren und man hat manipuliert bis zum Letzten, also wirklich, bis es nicht mehr ging", fügt Kader hinzu. Sie und ihr Partner Isi (54) mussten "The 50" allerdings schon relativ frühzeitig verlassen, da sie in einer Challenge versagt und ihre Mitstreiter sie nicht gerettet hatten. Da hätte sich die 52-Jährige schon mehr Unterstützung gewünscht: "Isi und ich, wir waren zum Schluss sehr enttäuscht, weil wir haben doch gehofft, dass die Leute, mit denen wir befreundet sind, dass sie uns ein bisschen supporten, unterstützen."

Das Gegeneinander sei in diesem Format jedoch "sehr extrem" gewesen. Das liege Kaders Meinung nach unter anderem an Mitstreiter Paco Herb. Der amtierende "The 50"-Gewinner "hat viele Leute manipuliert und auch in den Bann gezogen, wo dann viele Leute keine eigene Meinung mehr hatten. Und da waren wir im Nachhinein auch sehr enttäuscht, denn es ging nur noch darum, wer mit wem Allianzen gegründet hat. Plötzlich hatte nur noch einer in der Villa das Sagen gehabt". Das habe sie nicht nur enttäuscht, sondern auch "echt traurig" gemacht. Im Nachhinein seien die Schauspielerin und der Unternehmer aber auch "froh" gewesen, die Show verlassen zu müssen. "Wir waren 50 Leute. Also, das war wirklich eine große Herausforderung – vor allem mit so vielen Leuten unter einer Decke zu leben. Das war sehr anstrengend. Da sind jeden Tag die Fetzen geflogen", gibt sie Promiflash zu verstehen.

Neben Kader und Isi mussten mittlerweile aber auch schon viele weitere "The 50"-Kandidaten das Feld räumen. Stand Folge zwölf kämpfen nur noch 16 Realitystars um die 50.000 Euro, die letztendlich ein glücklicher Gewinner aus der Instagram-Community des Show-Siegers bekommt. Und auch Paco ist bereits ausgeschieden. Der Love Island-Star schied aus, nachdem seine Männer-Allianz mit Mike Heiter (32), Lukas Baltruschat (30) und Aleksandar Petrovic (34) wenige Stunden zuvor zerbrochen war.

Promiflash Kader Loth bei der Premiere von "Vegas Rouge" in Berlin

Getty Images Paco Herb im April 2024

