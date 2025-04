Herzogin Meghan investiert Millionen in Start-up für Frauen

Herzogin Meghan (43) hat erneut ihr wirtschaftliches Engagement unter Beweis gestellt und in das Frauengesundheits-Start-up Midi Health investiert, wie das Magazin Fortune berichtet. Dieses Unternehmen bietet eine virtuelle Plattform für Frauen ab 35 zur Unterstützung bei Wechseljahres-Symptomen. Zu den bisherigen prominenten Unterstützerinnen gehören unter anderem Amy Schumer (43) und Connie Britton (58), die bereits Teil einer 63-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde waren, die das gesamte Investment auf beeindruckende 103 Millionen Dollar (umgerechnet 94.063.926 Euro) anwachsen ließ. "Frauen müssen keine Angst haben, über Finanzen zu sprechen", erklärt Meghan in einem Interview mit Fortune.

Midi Health hat nach eigenen Angaben Investments von mehr als 80 hochkarätigen Persönlichkeiten aus den Bereichen Unterhaltung, Sport, Medien, Mode und Technik gesammelt. Die Beträge reichen dabei von 10.000 bis über 500.000 Dollar (umgerechnet 456.621 Euro). Auch Designerin Tory Burch und Maya Harris, die Nichte von Kamala Harris (60), gehören zu den Investierenden. Meghan wird als "Angel-Investorin" bezeichnet, da sie mit ihrem hohen Nettovermögen gezielt in Unternehmen mit Potenzial investiert. Dies ist nicht ihre erste Investition in ein von Frauen geführtes Unternehmen: Bereits 2020 und 2024 unterstützte sie die Marken Clevr und Highbrow Hippie.

Die ehemalige "Suits"-Schauspielerin und heutige Herzogin von Sussex engagiert sich nicht nur finanziell, sondern auch inhaltlich für Frauen im Unternehmertum. In ihrem Podcast "Confessions of a Female Founder" teilt sie Geschichten von Gründerinnen und ihre Wege zum Erfolg. Seit ihrem Rückzug von den royalen Pflichten lebt sie mit Prinz Harry (40) in den USA und baut ihr berufliches Portfolio stetig aus. "Ich brauche die Arbeit und liebe es zu arbeiten", erklärte Meghan kürzlich der New York Times.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Amy Schumer und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024 in Texas

