Lottie Moss zeigt ihr neues Gesicht nach Beauty-Eingriffen

Lottie Moss (26) scheint die Nase voll von Fillern zu haben – zumindest an ein paar Stellen ihres Gesichts. Nach einer verpfuschten Beauty-Behandlung ließ sie sich nun einen Teil ihrer unterspritzten Hyaluronsäure von einem bekannten Facharzt für ästhetische Medizin entfernen, während dieser andere Bereiche gleich wieder auffüllen durfte. Das Model, das mit einem früheren kosmetischen Eingriff nicht zufrieden war, unterzog sich einer ganzen Reihe von Korrekturen: Der Beauty-Doc nahm eine Lippenauflösung vor, unterspritzte Lotties Tränenrinne, was Augenringe entfernen soll und führte eine Masseter-Botox-Behandlung durch, die den Kaumuskel lahmlegt und somit ein schmaleres Gesicht erzielt. Die Ergebnisse, die auf Fotos zu sehen sind, die The Sun vorliegen, wirken augenblicklich.

Erst vor einigen Monaten machte die 26-Jährige eine erschreckende Erfahrung mit einer gewichtsreduzierenden Maßnahme. Sie nahm für einige Zeit das Diabetes-Medikament Ozempic ein, das Erkrankte unter anderem beim Abnehmen unterstützt und deshalb auch von Menschen, die nicht unter der Zuckerkrankheit leiden, eingenommen wird. Lottie soll durch eine Überdosis allerdings heftige Nebenwirkungen und einen Anfall erlebt haben, wegen dem sie ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. "Ich würde lieber sterben, als es wieder zu nehmen", gestand Lottie danach in ihrem Podcast "Dream on" und warnte vor den Gefahren des Medikaments.

Aufgrund dieser Geschehnisse will die Halbschwester von Kate Moss (50) ihren Lebensstil nun umkrempeln – ihre Meinung gegenüber dem Gewichtsverlustmedikament scheint aber nicht komplett standhaft zu sein. Gegenüber The Sun wägte das OnlyFans-Model ab, ob es jemals wieder Ozempic benutzen würde: "Ich denke, man sollte nie nie sagen. Aber ehrlich gesagt trainiere ich jetzt wirklich viel und habe dadurch einen Haufen Gewicht verloren." Lottie will jetzt eine neue Strategie fahren: "Ich versuche jetzt, gut zu essen und glücklich zu sein."

Getty Images Lottie Moss bei den Glamour Women of The Year Awards 2023

Instagram / nickmoss100 Kate Moss und ihre Tochter Lila mit Lottie Moss im September 2024

