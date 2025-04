Krebskampf: Teddi Mellencamp nimmt kahlen Kopf mit Humor

Teddi Mellencamp (43) zeigte sich kürzlich auf Instagram mit ihrem kahlen Kopf – und tat dies mit einer guten Portion Humor. "Perücken-freier Drehtag", schrieb die 43-Jährige am Montag zu einem Video, das sie bei Dreharbeiten mit ihrer Trainerin Vanessa Smith zeigt. Dabei gab die Real Housewives of Beverly Hills-Bekanntheit einen Blick auf ihren Kopf frei, der nach einer Behandlung auf einer Seite fast vollständig kahl geworden ist: "Viel Make-up für den Kopf – eine Seite sieht aus wie eine haarlose Katze", scherzte sie. Mit schimmerndem Make-up, rosigen Wangen und einem Smokey-Eye-Look wirkte sie trotz des haarlosen Looks selbstbewusst und strahlend.

In den sozialen Medien teilt Teddi regelmäßig Einblicke in ihren Kampf gegen den Krebs, der 2022 diagnostiziert wurde und mittlerweile auf Gehirn und Lunge übergegriffen hat. Im Februar entschied sie sich, sich angesichts einer bevorstehenden Operation die Haare abzurasieren, und versuchte, auch diesem schweren Moment etwas Positives abzugewinnen: "Ich habe mir immer vorgestellt, wie ich mit rasiertem Kopf aussehe – jetzt weiß ich es." Trotz der Ernsthaftigkeit ihrer Situation zeigt sie sich kämpferisch und bemüht sich, den Mut nicht zu verlieren. Ihren Followern berichtet sie ehrlich von den Momenten, in denen sie sich überwältigt fühlt, betont jedoch immer wieder, wie viel Trost Freunde und Familie ihr spenden.

Bereits in der Vergangenheit hatte Teddi offen über ihre Krebserkrankung und ihre Prognosen gesprochen, die von den Ärzten mit 50 Prozent Überlebenswahrscheinlichkeit angegeben wurden. Dies sei für sie zunächst schwer zu akzeptieren gewesen: "Ich würde mir kein Auto kaufen, das nur zu 50 Prozent funktioniert." Neben der Behandlung gibt ihr vor allem ihre Familie Kraft. Die Dreifach-Mama erzählt immer wieder, dass ihre Kinder die größte Motivation seien, weiterzukämpfen. Im Gespräch mit Fans und in Interviews sucht Teddi immer wieder die positiven Aspekte in ihrer schwierigen Situation – eine Stärke, die ihre Fans tief berührt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / teddimellencamp Teddi Mellencamp, Februar 2025