Krebskampf: Teddi Mellencamps Überlebenschance steht 50:50

Bei Teddi Mellencamp (43), bekannt aus der Realityserie The Real Housewives of Beverly Hills, wurden in der Vergangenheit Tumoren im Gehirn und in der Lunge diagnostiziert, die aus einem metastasierten Melanom hervorgegangen sind. Im Podcast "Two Ts In A Pod", den sie gemeinsam mit Tamra Judge (57) moderiert, erklärte sie nun, dass die Ärzte ihr angesichts ihrer neuen Immuntherapie eine Überlebensprognose von 50 Prozent geben. Die Schauspielerin gestand, dass diese Zahl sie anfangs erschreckt habe: "Ich würde mir kein Auto kaufen, das nur zu 50 Prozent fährt."

Teddi erzählte zudem offen von den Herausforderungen der Behandlung, die eine Kombination aus Bestrahlung und Immuntherapie umfasst. Die Nebenwirkungen, darunter starke Müdigkeit und Kopfschmerzen, setzen ihr zu, was sie jedoch als gutes Zeichen interpretiere: "Es zeigt, dass die Behandlungen wirken und die Krebszellen angegriffen werden." Dennoch mache ihr die große Unsicherheit zu schaffen. "Ich habe gern die Kontrolle, und das hier entzieht sich völlig meiner Kontrolle. Und zum ersten Mal habe ich wirklich Angst", gestand die 43-Jährige.

Im Oktober 2022 erhielt Teddi die Diagnose Hautkrebs, doch eine Immuntherapie blieb ohne Erfolg. Bei einem Besuch in der Notaufnahme aufgrund starker Schmerzen wurden schließlich Hirn- und später auch Lungentumoren entdeckt. Nach den ersten Eingriffen ging Teddi mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit und lässt ihre Fans seitdem regelmäßig an den Höhen und Tiefen ihres Kampfes teilhaben. Immer wieder betont sie, dass ihre Familie ihre größte Motivation bleibe. In einem emotionalen Beitrag auf Social Media untermauerte sie: "Ich kämpfe nicht nur für mein Leben, sondern auch für das meiner Liebsten."

Anzeige Anzeige

Instagram / justicemellencamp Justice mit ihrer Schwester Teddi Mellencamp im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Bekanntheit