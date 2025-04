"Leicht und richtig": Romina Palm schwärmt von Verlobung

Romina Palm (25) und Christian Wolf schreiben ein neues Kapitel für ihre Liebesgeschichte. Am Freitagabend überraschten die Influencer ihre Fans mit niedlichen News: Der Fitnessliebhaber ist vor seiner Partnerin auf die Knie gegangen und stellte ihr die Frage aller Fragen. In ihrer Instagram-Story meldet sich die frischverlobte Romina nun zu Wort und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Noch nie hat sich eine Sache so leicht und richtig angefühlt", schreibt die GNTM-Bekanntheit zu einem Pärchenfoto von sich und Christian.

Die Verlobung des Paares markiert einen weiteren Meilenstein in der Beziehung – und den nächsten werden Romina und Christian auch schon ganz bald erreichen. Denn aktuell erwarten die beiden den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Zwar befinden sie sich aktuell noch in Österreich, doch in den nächsten Wochen geht es für die werdenden Eltern nach Deutschland, um ihr Wunder in ihrem Heimatland auf die Welt bringen zu können. Wenn das Baby das Licht der Welt erblickt hat, wird die Netz-Bekanntheit mit all ihren Siebensachen nach Zypern zu Christian ziehen.

Für Romina ist es nicht der erste Heiratsantrag. Bereits in einer früheren Beziehung ging einer ihrer Partner vor ihr auf die Knie – und zwar Stefano Zarrella (34). Erst vor wenigen Monaten gab sie ihren Fans auf Instagram einen Einblick in ihre Gedankenwelt bezüglich einer zweiten Verlobung. "Ich bin ehrlich zu euch – auch wenn es unromantisch klingt. Ich war schon einmal verlobt und irgendwie hat mir das die 'Magie' dahinter genommen. Ich hatte immer eine rosarote Vorstellung vom 'verlobt sein'. Im Endeffekt hat sich nichts geändert", erklärte sie. Nun wirkt es allerdings so, als hätte sich doch so einiges für die 25-Jährige geändert – denn ihr überglückliches Strahlen wird sie so schnell wohl nicht aus dem Gesicht bekommen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige