Romina Palm fliegt für die Geburt zurück nach Deutschland

Romina Palm (25) und ihr Partner Christian Wolf sind wieder sicher in Frankfurt gelandet – und das aus einem ganz besonderen Grund. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin erwartet in wenigen Wochen ihr erstes Kind und möchte die Geburt in ihrem Heimatland erleben. Dies verriet sie ihren Fans auf Instagram und teilte dazu in einem Reel mit: "Da wir unser Küken in Deutschland zur Welt bringen wollen, sind wir heute zurückgeflogen." Die beiden hatten die letzten Monate in Kapstadt verbracht, entschieden sich jedoch, rechtzeitig vor der Geburt die Heimreise anzutreten, um alles Wichtige vor Ort zu klären.

Nach ihrer Ankunft in Deutschland stehen für die 25-Jährige jetzt noch einige letzte Termine auf dem Plan, bevor sie das kleine Mädchen in den Armen halten kann. Romina, die sich derzeit im achten Monat und damit in der 32. Schwangerschaftswoche befindet, ließ außerdem durchblicken, dass die kommenden Wochen weitere spannende Veränderungen mit sich bringen könnten: "In den nächsten Wochen stehen noch einige große Veränderungen an … dazu dann aber die nächste Zeit mehr." Details dazu wollte sie aktuell jedoch nicht preisgeben und heizte so die Neugier ihrer Community nur noch weiter an.

Für Romina und ihre Follower ist die Schwangerschaft ein aufregendes Kapitel. Die Influencerin teilt regelmäßig Einblicke und erklärte vor Kurzem auf Instagram, bereits erste Übungswehen zu spüren: "Ich habe tatsächlich Übungswehen – ist nichts Schlimmes, völlig normal und tut auch nicht weh." Mit Respekt und zugleich Bewunderung stellte Romina fest: "Der Körper bereitet sich langsam auf alles vor und stellt sich um."

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm im März 2025

Instagram / rominapalm Die schwangere Romina Palm und ihre Eltern, Januar 2025

