Nippel-Tätowierer festgenommen: Micaela Schäfer äußert sich

Schock für Micaela Schäfer (41): Der Tattoo-Künstler, der einst ihre Brustwarzen tätowierte, wurde wegen schwerer räuberischer Erpressung festgenommen. Wie bekannt wurde, soll Vito H. gemeinsam mit zwei Komplizen Anfang des Jahres in Magdeburg Männer zu einer Tankstelle gelockt und dort überfallen haben. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sei auch ein "gefährlicher Gegenstand" eingesetzt worden. Das Model reagiert im Gespräch mit RTL sichtlich erschüttert: "Das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist: Wirklich? Was? Vito soll ein Verbrecher sein? Das geht mir einfach überhaupt nicht in den Kopf rein."

Micaela betont im Interview, dass sie Vito von dieser Seite nie kennengelernt habe: "Ich habe ihn immer als absolut professionellen, höflichen, bodenständigen, mega ehrlichen Menschen kennengelernt." Dass sie ihren Körper seiner Nadel anvertraut hatte, macht die aktuelle Situation für sie offenbar noch unbegreiflicher. Der Tattoo-Künstler, der sich mittlerweile in Untersuchungshaft befindet, war längst kein unbekanntes Gesicht mehr. Neben seinen Arbeiten als Tätowierer trat er mehrfach in verschiedenen Projekten der Medienbranche auf. Unter anderem stand er mit Schauspielstars wie Benno Fürmann (53) und Herbert Knaup (60) vor der Kamera. Auch mit Micaela drehte er in der Vergangenheit mehrere YouTube-Videos.

Für Micaela hat die plötzliche Wendung in der Geschichte von Vito ein bitteres Nachspiel. Ihr immenses Vertrauen in den Mann, der sie tätowierte, ist nun ins Wanken geraten. Trotz ihrer schillernden Karriere steht die ehemalige Miss Germany immer wieder für ihre Bodenständigkeit und ihr nahbares Auftreten in der Öffentlichkeit. Dass sie Vito so blind vertraute, ist auch typisch für ihren offenen und unvoreingenommenen Charakter. Diese Eigenschaft brachte ihr in ihrer Laufbahn zwar viele Fans ein, hat sie allerdings auch in schwierige Situationen geführt. Ob und wie Micaela dieses Kapitel verarbeitet, bleibt vorerst abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Ukas, Michael / ActionPress Micaela Schäfer, Erotikmodel

Anzeige Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Dezember 2023

Anzeige Anzeige