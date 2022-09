Keine Herzen mehr: Micaela Schäfer hat neue Nippel-Tattoos

Micaela Schäfer (38) fällt immer wieder etwas Neues ein! Die ehemalige GNTM-Kandidatin wurde durch ihre zahlreichen Auftritte in diversen Realityshows zu einem von Deutschlands wohl bekanntesten TV-Gesichtern. Dabei erregten vor allem ihre auffälligen Beauty-Eingriffe jede Menge Aufmerksamkeit. Aber ihr wohl größtes Projekt sind ihre Brüste: Mehrere Vergrößerungen und sogar herzförmige Brustwarzen hat sie sich machen lassen. Doch jetzt hatte Micaela Lust auf eine Veränderung und ließ sich neue Nippeltattoos stechen!

"Ich hatte mir vor sechs Jahren Herzen um die Nippel tätowieren lassen. Jetzt wollte ich mal was Neues", erklärte Micaela im Gespräch mit Bild. Statt der Herzen hat sie jetzt rote Kussmünder um ihre Brustwarzen. Auf die Idee sei sie dank eines Comics gekommen, in dem eine der Figuren sprechende Brüste mit roten Mündern gehabt habe. An dieser empfindlichen Stelle war die Tätowiernadel aber besonders schmerzhaft, wie das Erotikmodel zugeben musste: "Das hat wirklich wehgetan. Doch wer schön sein will, muss leiden!"

Im Juni deutete Mica bereits an, eine neue Idee für ihre Nippeltattoos zu haben und zeigte sich zu dem Zeitpunkt schon total begeistert: "Solche Nippel hat keine Frau auf der Welt!" Jetzt konnte sie ihren Plan endlich umsetzen – und auch ihre Brüste seien von dem Ergebnis total begeistert: "Meine Brüste haben bereits mit mir gesprochen. Sie sind sehr zufrieden", lachte sie.

AEDT Micaela Schäfer, Mai 2022

AETD Micaela Schäfer im Mai 2022 in Berlin

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer, November 2021

