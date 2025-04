Tara Tabitha hofft, bei KRDS "Lagerkoller" zu vermeiden

Reality-TV-Star Tara Tabitha (32) hat sich eine ganz besondere Herausforderung vorgenommen: Sie gehört zu den Teilnehmern der sechsten Staffel von Kampf der Realitystars, die ab dem 7. Mai ausgestrahlt wird. In einer Pressemitteilung des Senders RTLZWEI erklärt sie, dass sie hoffe, in diesem Format ihren berüchtigten "Lagerkoller" vermeiden zu können: "Bei mir setzt der Lagerkoller immer so nach eineinhalb Wochen ein. Dann werde ich sauer und zickig." Die Wienerin scherzt: "Solange der Mimosa nicht ausgeht, ist alles okay."

Tara zeigte sich im Vorfeld erleichtert über die Auswahl der Teilnehmer, denn auf manch potenzielle Mitstreiter kann sie gut verzichten. Sie verriet: "So Kratzbürsten wie Kim Virginia Hartung, Walentina Doronina oder Red Flag Boys, auf die kann ich verzichten." Glücklicherweise gehören diese Namen nicht zum offiziellen Cast, der aus einer bunten Mischung prominenter Persönlichkeiten besteht – von Fußballlegende Ailton (51) über Schauspielerin Anouschka Renzi (60) bis hin zu Influencerin Giuliana Farfalla (28). Moderiert wird das Format erstmals von Talkshowikone Arabella Kiesbauer (56). Die Dreharbeiten finden an einem paradiesischen Strand in Thailand statt, wo die Stars nicht nur miteinander, sondern auch mit eingeschränkten Ressourcen klarkommen müssen.

Für Tara ist die Teilnahme an Reality-TV-Formaten nichts Neues. Die gebürtige Österreicherin wurde vor allem durch Auftritte in Ex On The Beach und anderen Showformaten bekannt, bei denen sie immer wieder ihre unverfälschte und direkte Art präsentierte. Genau diese offene Persönlichkeit hat sie bei ihren Fans beliebt gemacht, auch wenn sie gelegentlich aneckt. Ob es ihr diesmal gelingt, nicht nur dem "Lagerkoller", sondern auch den Tücken des Spiels erfolgreich aus dem Weg zu gehen, bleibt abzuwarten.

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Instagram / taratabitha Tara Tabitha, Realitystar

