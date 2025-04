Vernachlässigung? Erneut schwere Vorwürfe gegen Prinz Harry

Prinz Harry (40) und Prinz Seeiso von Lesotho haben sich Ende März 2025 offiziell aus ihrer gemeinsamen Wohltätigkeitsorganisation "Sentebale" zurückgezogen. Grund dafür waren interne Spannungen sowie ein Streit mit der Vorsitzenden. Anfang April hat die "Charity Commission for England and Wales" deshalb eine offizielle Untersuchung eingeleitet, um die Managementprobleme und die erhobenen Vorwürfe zu prüfen. Nun wirft Prinz Seeisos Bruder, Chief Khoabane Theko, Harry vor, das Interesse an Lesotho und der Organisation nach seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (43) und dem Umzug in die USA verloren zu haben.

In einem Interview mit der britischen Zeitung The Telegraph äußerte sich Theko enttäuscht über Harrys schwindendes Engagement bei "Sentebale", einer Organisation, die im Jahr 2006 von Harry und Prinz Seeiso zu Ehren von Prinzessin Diana (✝36) gegründet wurde. Der letzte Besuch des Herzogs im afrikanischen Königreich fand im Oktober des vergangenen Jahres statt – nach einer sechsjährigen Pause. "Ich habe Prinz Harry seit seiner Hochzeit nicht mehr gesehen", sagte Theko und betonte, wie schädlich die nachlassende Aufmerksamkeit für die Organisation sei, die einst zu Harrys wichtigsten Projekten gehörte.

Das Engagement von Harry für den afrikanischen Kontinent und die AIDS-Aufklärung hatte jahrelang eine zentrale Rolle in seinem Leben gespielt, nicht zuletzt als Widmung für das humanitäre Werk seiner Mutter. In Interviews bezeichnete Harry die Gründung von "Sentebale" häufig als sein "Herzensprojekt". Sein Rücktritt und das Ausscheiden mehrerer Schlüsselfiguren der Organisation, unter anderem seines engen Vertrauten Mark Dyer, markiert nun eine traurige Zäsur.

Getty Images Prinz Harry in Lesotho, Oktober 2024

Getty Images Mark Dyer und Prinz Harry in London, 2016

