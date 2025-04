Wegen Meghan? Prinz Harry verlor Interesse an Organisation

Prinz Harry (40) und Prinz Seeiso haben sich überraschend aus der Leitung ihrer Wohltätigkeitsorganisation Sentebale zurückgezogen. Die Charity, die Harry 2006 mit seinem langjährigen Freund, dem Kronprinzen von Lesotho, in Gedenken an seine Mutter, Prinzessin Diana (✝36), gegründet hatte, steckt in einer tiefen Krise – das berichtet jetzt die Daily Mail. Grund für den Rücktritt der beiden soll ein unüberbrückbarer Konflikt mit der Vorsitzenden Sophie Chandauka gewesen sein, der zuletzt auch zu Vorwürfen von Belästigung, Mobbing und Machtmissbrauch geführt hat. In einer gemeinsamen Erklärung äußerten sich Harry und Seeiso: "Mit schweren Herzen haben wir beschlossen, unsere Rollen als Schirmherren der Organisation bis auf Weiteres niederzulegen."

Die Entwicklungen werfen ein Licht auf die zunehmende Distanz Harrys zur Organisation, die einst ein Herzensprojekt für ihn war. Laut dem Bruder von Prinz Seeiso, Chief Khoabane Theko, habe sich Harrys Engagement nach seiner Hochzeit mit Herzogin Meghan (43) spürbar reduziert. "Seine fehlende Präsenz hat den Geist der Organisation getötet", erklärte Theko gegenüber dem Telegraph. Seitdem er in die USA gezogen ist, sei der Prinz nur noch zweimal nach Lesotho gereist, obwohl er früher regelmäßig in das Land kam. Zudem gab es Berichte über Spannungen, als Meghan unangekündigt eine Wohltätigkeitsveranstaltung besuchte und sogar eine Netflix-Crew mitbrachte. Diese Vorfälle hätten einige Beteiligte verärgert und das Image der Charity belastet.

Die Schwierigkeiten bei Sentebale kommen in einer heiklen Phase für Harrys öffentliche Rolle. Wie bereits berichtet, hat Mark Dyer, ein enger Vertrauter des Prinzen, die Organisation ebenfalls verlassen. Dyer, der in Harrys Leben als "zweiter Vater" bezeichnet wird, war maßgeblich an der Gründung von Sentebale beteiligt. Sein Abgang sowie die bröckelnde Unterstützung innerhalb der Organisation werfen Fragen über Harrys Beziehungen zu seinen bisherigen Verbündeten auf. Schon länger wird spekuliert, dass Harry durch seinen Rückzug aus der royalen Familie und die Veröffentlichung seiner Memoiren viele vertraute Personen verloren hat. Die Abkehr von Sentebale scheint ein weiterer Schritt hin zu einem zunehmend isolierten Lebensstil zu sein.

ZUMAPRESS.com / MEGA Prinz Harry, April 2025

Getty Images Mark Dyer und Prinz Harry in London, 2016

