Brooke Shields rät ihren Töchtern vom Modelbusiness ab

Die Schauspielerin und ehemaliges Supermodel Brooke Shields (59) hat ihrer jüngeren Tochter Grier Henchy klare Worte mit auf den Weg gegeben, als es um deren Wunsch ging, eine Modelkarriere zu starten. "Ich habe es jahrelang bekämpft, weil sie einfach zu jung war", erklärte Brooke im Interview mit Real Simple. Doch mit Griers 18. Geburtstag konnte und wollte die Mutter nicht länger "Nein" sagen: "Aber du darfst das nicht nur wollen, um berühmt zu werden oder Geld zu verdienen. Es muss von einem tieferen Ort kommen, weil es hart und undankbar ist." Grier, die wie ihre Mutter eine beeindruckende Ausstrahlung hat, soll sich nun selbst beweisen, begleitet von einem Agenten, der keine familiären Bindungen hat.

Brooke, die neben Grier auch Tochter Rowan mit ihrem Ehemann Chris Henchy großzieht, betonte im Gespräch, wie wichtig offene Kommunikation innerhalb der Familie sei. Besonders in Bezug auf Schönheitsstandards will sie ihren Töchtern ein gesundes Selbstbild vermitteln. "Ich sage ihnen, dass sie schön sind – in meinen Augen als Mutter. Aber ich erkläre auch, dass Schönheit nur ein Teil ihres individuellen Seins ist", so die zweifache Mutter. Die Erfahrung des frühen Ruhms in den 1980er-Jahren, verbunden mit den Erwartungen von außen, habe Brookes Perspektive geprägt. Als "das Gesicht eines Jahrzehnts" gehypt worden zu sein, sei rückblickend bizarr: "Das ist lächerlich – und hat Druck auf mich und meine Kinder übertragen."

Neben den Ratschlägen an ihre Töchter sprach Brooke auch über das Alter und die damit verbundenen gesellschaftlichen Erwartungen. In ihrem kürzlich veröffentlichten Buch "Brooke Shields Is Not Allowed to Get Old" thematisiert sie den schmalen Grat zwischen natürlichem Altern und gesellschaftlichem Druck, ewige Jugend zu bewahren. Sie ermutigt Frauen, sich nicht vor Veränderungen zu fürchten. Ihr eigenes Leben sei nach wie vor geprägt von den intensiven Diskussionen, die in der Öffentlichkeit über äußere Erscheinung geführt werden. Brookes Nahbarkeit zeigt sich auch in ihrem deutlichen Statement zu Stars wie Pamela Anderson (57): "Kein Make-up, so what? Dass das als 'rebellisch' gilt, sagt viel über uns aus."

Getty Images Brooke Shields und Grier Henchy

Instagram / brookeshields Brooke Shields und ihre Tochter Grier

