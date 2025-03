Ralph Fiennes über Trauer zu Zeiten des Ruhms

Ralph Fiennes (62), der durch seine kraftvollen Darstellungen in zahlreichen Filmen weltweit bekannt wurde, war bei den Oscars für seine Rolle als Kardinal Lawrence im Film "Konklave" als bester Hauptdarsteller nominiert, gewann aber leider nicht. Der Film, der den inneren Machtkampf des Kardinals bei der Wahl eines neuen Papstes zeigt, holte dafür die Auszeichnung für das beste adaptiertes Drehbuch. Doch Ralph sprach kürzlich in einem Podcast nicht nur über diesen Erfolg, sondern gewährte auch einen außergewöhnlich persönlichen Einblick in eine schwierige Zeit seines Lebens.

Der Film "Schindlers Liste" brachte ihm 1994 seine erste Oscar-Nominierung ein und gilt als einer seiner größten künstlerischen Triumphe. Doch Ralph habe damals privat mit einem tragischen Verlust zu kämpfen gehabt, berichtet Mirror. Seine Mutter, die Schriftstellerin Jennifer Lash, sei Ende 1993 an Brustkrebs verstorben, nur wenige Monate nach der Fertigstellung des Films. Im Podcast "Happy Sad Confused" beschrieb er diese Zeit als "emotional und voller Trauer." Die Aufmerksamkeit und der Erfolg um den Film hätten es ihm erschwert, seinen eigenen Gefühlen Raum zu geben. "Man sagt, man braucht Zeit, um zu trauern, und ich glaube, diese Zeit hatte ich nicht wirklich", gestand der Schauspieler.

Ralph wuchs in einer kunstaffinen Familie in Suffolk auf, wo seine Mutter ihn früh für Literatur, Theater und Shakespeare begeisterte. Sie veröffentlichte mehrere Werke, darunter posthum ihr letztes Buch "Blood Ties". Sein Vater, Mark Fiennes, ist Fotograf, und auch seine Geschwister sind teilweise in künstlerischen oder kreativen Berufen tätig. Kürzlich verriet Ralph, dass er gerne mal einen Film mit seinem Bruder Joseph machen würde. Ralph hat sich auch wiederholt offen über die prägenden Einflüsse seiner Eltern geäußert. Der Tod seiner Mutter habe jedoch eine tiefe Lücke hinterlassen. "Sie war die große Künstlerin in unserem Leben", sagte er einst in einem Interview.

Getty Images Ralph Fiennes bei den Oscars 2025

Getty Images Ralph Fiennes, September 2022

