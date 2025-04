Echt Satire? Eva Benetatou imitiert Samira, Yeliz und Co.

Vor wenigen Tagen ließ Evanthia Benetatou (33) die Bombe platzen: Die Reality-TV-Darstellerin gab zu, der Seitensprung von Serkan Yavuz (32) gewesen zu sein. Darauf brach eine Welle der Kritik über sie los – besonders von ihren Kollegen. Doch Eva wäre wohl nicht Eva, wenn sie nicht zurückschlagen würde. Auf Instagram teilt sie nun ein Video, in dem sie ihre Hater imitiert, angeblich alles sarkastisch gemeint. Sie beginnt mit Samira (31). "Wie kannst du mir nur die Show stehlen? Und jetzt einfach die Wahrheit auspacken? Dabei wollte ich das doch sagen. Ich wollte das in meinem Podcast erzählen", imitiert sie die Leidtragende der Seitensprung-Geschichte. Dann knüpft sie sich Lisha Savage vor: "Warum bist du so eklig? Was bist du für eine? Ich hatte recht im Sommerhaus." Danach spricht Eva direkt zu Lisha und wettert: "Egal, wie viel du abnimmst. Du bist und bleibst so asozial, wie du es schon immer warst."

Ihre Ex-Bachelor-Kollegin Claudia Bergmann packte gestern über Eva aus. "Ich expose jetzt Eva. Also sie ist nicht das, was ihr denkt. [...] Und ist auch mit dem Chris ganz schlimm umgegangen und sie hat ihn auch noch betrogen", äfft die 30-Jährige ihre ehemalige enge Freundin nach. Auch Samira Cilingir muss dran glauben: "Also Leute, ihr wisst ja, Yasin und ich hatten 'ne schwierige Zeit. [...] Sie hat es auch bei meinem Mann versucht, sie hat ihn um zwei Uhr nachts angerufen." Yeliz Koc (31) regte sich ebenfalls über Eva im Netz auf und erhielt deshalb eine Imitation von dieser. "Eigentlich bin ich ja total schüchtern und zurückhaltend, aber wenn es um Männer geht. Ach ja, da habe ich alle drei Monate einen neuen. Mal ist es der Yasin, mal ist es der Jannik, mal ist es auch der Paco und auch mal der Vater meines Kindes. [...] aber Eva, die Eklige."

Auslöser des Ganzen war ein Statement gewesen, welches Eva am Donnerstag teilte. Darin gab sie zu, im vergangenen Jahr an ihrem Geburtstag etwas mit Serkan gehabt zu haben, der verheiratet war und zu diesem Zeitpunkt eine hochschwangere Partnerin zu Hause hatte. "Ja, es gab einen einmaligen Moment zwischen Serkan und mir – letztes Jahr. In einer Nacht, die eigentlich ein besonderer Tag für mich hätte sein sollen: mein Geburtstag. [...] Ich fühlte mich allein, überfordert, verletzt – besonders, weil nicht einmal der Vater meines Kindes an mich gedacht hat", gestand sie darin.

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz und Evanthia Benetatou

Anzeige Anzeige