Anna-Carina Woitschacks Vater Wendolin kämpft gegen Krebs

Anna-Carina Woitschack (32) macht gerade eine schwierige Zeit durch: Wie sie gegenüber Bild erzählt, ist ihr geliebter Vater Wendolin an Lymphdrüsenkrebs erkrankt. Im Sommer 2024 erhielt der Vater der Schlagersängerin damals die Diagnose und wurde anschließend von November bis Januar dieses Jahres mit einer Chemotherapie behandelt. Doch wie Anna-Carina nun berichtet, ist der Krebs zurückgekehrt: "Leider noch viel aggressiver als zu Beginn."

Unter Tränen beschreibt sie weiter, welche Qualen ihr Vater gerade durchstehen muss: "Mein Papa hat höllische Schmerzen. Der Krebs sitzt im Hals. Ein bösartiger Tumor nahe den Mandeln, der ungünstigerweise nicht operativ entfernt werden kann." Zwar wurden dem beruflichen Puppenspieler bereits die Mandeln entfernt, der Krebs hat sich aber dennoch ausgebreitet. "Dabei sah es zunächst so aus, als würde die Chemo gut anschlagen", gibt Anna-Carina schmerzlich zu verstehen. Mittlerweile unterzieht sich Wendolin in Magdeburg einer Immuntherapie. Die Krankheit und die aggressiven Behandlungsformen fordern bereits sichtlich ihren Tribut, wie Anna-Carina erzählt: "Inzwischen hat er zehn Kilo Gewicht verloren. Das Schlucken tut ihm so weh, dass er fast nichts mehr isst."

Neben diesen familiären Herausforderungen steht Anna-Carina derzeit noch einem anderen unangenehmen Thema gegenüber. Sie und ihr Noch-Ehemann Stefan Mross (49) trafen sich vor wenigen Tagen vor dem Amtsgericht Passau, um vor Gericht die Bedingungen ihrer Scheidung weiter abzuklären. Ein zentraler Streitpunkt ist laut Bild noch immer die von der Schlagersängerin geforderte Vermögensauskunft und mögliche einmalige Abfindung ihres Ex-Partners.

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack und ihre Eltern, Dezember 2024

Getty Images Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack

