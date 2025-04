Darum macht Anita Latifi bei "Kampf der Realitystars" mit

In wenigen Wochen ist es so weit und eine neue Staffel Kampf der Realitystars geht an den Start. Mit dabei ist auch Reality-Sternchen Anita Latifi (29). Für die Show hat sie sich entschieden, weil sie selbst ein großer Fan ist, wie sie gegenüber RTLZWEI erzählt. "Also, meine Motivation ist, ich finde, 'Kampf der Realitystars' ist die geilste Show überhaupt. Sie ist lustig und man kann richtig Kohle machen", erklärt die ehemalige DSDS-Teilnehmerin. Sie selbst bringt alles mit, um zu siegen: "Meine Stärke ist auf jeden Fall, dass ich eine Kämpferin bin. Dass ich selbstbewusst bin, dass ich sehr motiviert bin. Schwächen habe ich keine."

Auch ist Anita sich sicher, dass sie in der Show viel gezeigt wird. Sendezeit zu bekommen, steht bei den Dreharbeiten ganz oben auf ihrer Liste. "Sendezeit werde ich mir verschaffen, indem ich selbst bin. Ich bin ja jetzt kein Engel. Ich kann auch teuflisch sein. Ich kann viel Drama machen", verspricht die 29-Jährige. Ihre Art werde in der Sala bei den anderen Realitystars anecken – davon ist Anita überzeugt: "Das Problem ist, viele Menschen kommen ja schon im realen Leben nicht damit klar, dass ich ihnen direkt, offen und ehrlich meine Meinung ins Gesicht sage."

Genügend Kontrahenten hat Anita auf jeden Fall. Zu den Kandidaten gehören unter anderem Can Kaplan, Tara Tabitha (32), Jonathan Steinig (29), Linda Nobat (30) und Christin Okpara (29). Außerdem sind aus dem Show-Business ein paar alte Hasen wie Anouschka Renzi (60) und Stephen Dürr (50) dabei, ebenso wie Fußballer Ailton (51) und Unternehmer Jens Hilbert (47). In diesem Jahr bringt "Kampf der Realitystars" aber einige Neuerungen mit sich. Die wohl größte ist die am Moderationsposten: Die bisherige Moderatorin Cathy Hummels (37) wird durch Talkshow-Urgestein Arabella Kiesbauer (56) ersetzt. Und die kann die Ausstrahlung gar nicht erwarten. "Am meisten freue ich mich auf Drama und Emotionen und darauf, dass ich mit dem Schürhaken noch mal ins Feuer stechen darf", meinte sie zu dem Sender.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Anita Latifi, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Anzeige Anzeige