"Kampf der Realitystars": Anita Latifi will viel Sendezeit

Anita Latifi (29) möchte bei Kampf der Realitystars in der neuen Staffel für ordentlich Wirbel sorgen. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI machte die Reality-TV-Teilnehmerin gleich zu Beginn klar, dass sie niemanden schonen und sich so in den Vordergrund stellen wird. "Sendezeit werde ich mir verschaffen, indem ich ich selbst bin. Ich bin ja jetzt kein Engel. Ich kann auch teuflisch sein. Ich kann viel Drama machen", kündigte sie selbstbewusst an. Anita scheint sich ihrer Strategie völlig sicher zu sein und betont, dass sie vor allem durch ihren Charakter punkten will.

Ihre direkte Art könnte nach eigenen Aussagen jedoch auch für Konflikte in der Sala sorgen. Anita, die dafür bekannt ist, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, erklärte weiter: "Das Problem ist, viele Menschen kommen ja schon im realen Leben nicht damit klar, dass ich ihnen direkt, offen und ehrlich meine Meinung ins Gesicht sage." Sie fügte hinzu, dass sie keine Hemmungen habe, Unstimmigkeiten oder Ärgernisse unmittelbar anzusprechen – selbst wenn das nicht jedem Mitstreiter gefallen werde. Mit Kandidaten wie Ex-Fußball-Profi Ailton, Realitystar Tara Tabitha (32) und Schauspieler Martin Semmelrogge (69) dürfte in dieser Staffel ohnehin genug Zündstoff für hitzige Diskussionen vorhanden sein.

In der sechsten Staffel von "Kampf der Realitystars" trifft Anita auf eine bunte Mischung prominenter Persönlichkeiten. Neben TV-Urgesteinen wie Anouschka Renzi (60) oder Stephen Dürr (50) sind beispielsweise auch Reality-TV-Stars wie Can Kaplan, Jonathan Steinig (29), Christin Okpara (29) oder Linda Nobat mit dabei. Die Meinungen der Fans zum Cast gehen allerdings sehr weit auseinander. Wo einige total begeistert sind, gibt es auch viele Zuschauer, die sich andere Kandidaten gewünscht hätten. "Oha, schlimmste Besetzung bisher, das klingt nicht vielversprechend und sehr vorhersehbar. Das wird keine gute Staffel" oder "Der Cast ist ja maximal langweilig", hieß es in Kommentaren auf Instagram.

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

