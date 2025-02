Das hält Julian F.M. Stoeckel von Lillys Dschungelcamp-Sieg

Lilly Becker (48) ist die neue Dschungelkönigin. Das Model wurde am Sonntag vom Moderatoren-Duo Jan Köppen (41) und Sonja Zietlow (56) zum neuen Oberhaupt des australischen Urwalds ernannt. Zahlreiche Fans verfolgten die beliebte TV-Show im Fernsehen und fieberten bis zum bitteren Ende mit den Campern mit – so auch Julian F.M. Stoeckel (37)! Im Interview mit RTL verrät der Realitystar jetzt, was er von der amtierenden Königin und ihrem Sieg hält. "Lilly gehörte von Anfang an zu meinen Favoriten", schwärmt er und stellt klar: "Sie hat total verdient gewonnen." Die Ex von Boris Becker (57) habe "das gewisse Etwas", meint Julian.

Obwohl Lilly die Krone für sich gewinnen konnte, sieht Julian in einem anderen Finalisten "den besten Star" aller bisherigen Staffeln – und zwar in Pierre Sanoussi-Bliss. Vor allem die souveräne Prüfungsleistung des Schauspielers habe ihm imponiert. Weniger beeindruckt war Julian von Alessia Herren (23). "Was mich am meisten verrückt gemacht hat, ist, dass dann am Ende immer gesagt wird: 'Ich bin so stolz.' Ja, auf was denn?", wunderte er sich im Laufe des Gesprächs. Die Tochter von Willi Herren (✝45) konnte in ihrer letzten Prüfung keinen Stern ergattern und kehrte mit leeren Händen zurück ins Camp. Doch nicht nur von Alessia ist Julian enttäuscht! Keiner der jungen Realitystars hat ihn überzeugt: "Das ist so eine jammernde Generation, die alles will, aber nichts schafft", urteilt er.

Julian hatte im Jahr 2014 selbst die berühmt-berüchtigte Dschungel-Luft schnuppern dürfen. Schon lange ist er Fan der Abenteuer-Show und scherzte im Promiflash-Interview, das Dschungelcamp sei seine fünfte Jahreszeit. Damals belegte er den neunten Platz. Im Rahmen seiner Dschungelcamp-Party plauderte er aus, welcher Moment ihm aus seiner Zeit in Down Under für immer im Gedächtnis bleiben wird. "Der erste war, als Larissa Marolt (32) von der Prüfung zurückkam, die sie abgebrochen hat, und gesagt hat, sie hat lieber die Flasche Champagner getrunken", schilderte er und fügte hinzu: "Ich glaube, Corinna Drews (63), Tanja Schumann (62) und ich haben uns vor Lachen fast gebogen. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben noch nie so gelacht wie da."

Instagram / julianfmstoeckel Julian F. M. Stoeckel, Unterhalter

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Julian F.M. Stoeckel im Januar 2025

