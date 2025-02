Nicht die TV-Formate: Das ist Julian Stoeckels Leidenschaft

Im Laufe der vergangenen Jahre hat sich Julian Stoeckel (37) unter anderem mit diversen Auftritten in Film und Fernsehen einen Namen gemacht. So hat er bereits an zahlreichen TV-Shows wie Dschungelcamp, Club der guten Laune oder auch Hot oder Schrott – Die Allestester teilgenommen. Doch wie der Darsteller auf seiner Dschungelcamp-Party gegenüber Promiflash verriet, ist das gar nicht das, wofür sein Herz schlägt. "Ich [habe] eigentlich mehr Lust, als Moderator und als Entertainer zu arbeiten", erklärte Julian. Er konzentriere sich dementsprechend liebend gern viel mehr auf seine Bühnenshows.

Zwar bekomme er immer wieder Show-Teilnahmen angeboten, worüber er sich auch freut, doch die meisten lehnt er dankend ab, um seinen Träumen nachgehen zu können. Zudem betonte der 37-Jährige: "Ich liebe es, wenn ich tolle Formate angeboten bekomme, aber ich mache nicht mehr alles zu jedem Preis und will es auch nicht mehr." Die "Halli-Galli-Formate" überlasse er den "jungen Wilden" – "Sie können mich alle fragen, aber ich will es nicht", betonte Julian abschließend erneut.

Kein Wunder, denn immerhin hatte der Entertainer während einiger Show-Teilnahmen ziemlich zu leiden. Beispielsweise war er 2014 einer der elf Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", schlief tagelang im australischen Busch auf Hängematten und musste sich größtenteils von Mahlzeiten aus Reis und Bohnen ernähren. Der Moment, als er damals von den Zuschauern rausgewählt wurde, sei das Beste an seiner Teilnahme gewesen, gab Julian im Promiflash-Interview preis. "Oh, war das schön, das war ja ein Traum", erinnerte er sich an den Moment seiner Rauswahl.

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Julian Stoeckel auf seiner Dschungelcamp-Party 2025

Getty Images Julian Stoeckel 2014 vor seiner Dschungelcamp-Teilnahme

