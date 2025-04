Mike Heiter wünscht sich, dass Leyla 2025 schwanger wird

Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) schweben auf Wolke sieben und haben bereits große Pläne für ihre gemeinsame Zukunft. Der Reality-TV-Star verriet in einer Instagram-Fragerunde, dass er sich wünscht, dass Leyla Ende 2025 schwanger wird. Nach ihrer geplanten Hochzeit, die diesen Sommer groß gefeiert werden soll, möchten die Turteltauben mit der Babyplanung beginnen. "Ab der Hochzeit legen wir es darauf an", verrät Mike. Doch damit soll die Familienplanung noch nicht abgeschlossen sein: Am liebsten hätte das Paar gleich vier Kinder, wie er ausplaudert.

Ein Baby mit Leyla ist aber nicht der einzige Wunsch des TV-Stars für dieses Jahr. Wie der ehemalige Datingshow-Kandidat weiter verrät, hofft er, dass das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter Aylen, die er mit seiner Ex-Partnerin Elena Miras (32) hat, sich verbessert und "so wird, wie es zwischen Vater und Tochter sein sollte". Zudem hofft Mike von ganzem Herzen, dass seine und Leylas Hochzeit genau so wird, wie die Turteltauben sich das vorstellen.

Ihre Vorfreude auf die Hochzeit können Mike und Leyla kaum verbergen. Wann der große Tag der beiden stattfinden soll, verriet Leyla kürzlich auf Instagram. In ihrer Story teilte die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin ein Video, in dem offenbar die Einladung zur standesamtlichen Trauung zu sehen ist. Das Event ist demnach für den 5. Juli 2025 geplant, und der Dresscode soll "Black and White" sein. Mike und seine zukünftige Braut bezeichneten sich auf der Einladung liebevoll als "Die Heiters".

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, 2025

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Leyla Lahouar, Influencer

