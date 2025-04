An diesem Tag heiraten Mike Heiter und Leyla standesamtlich

Leyla Lahouar (28) und Mike Heiters (32) großer Tag rückt immer näher. Nach der öffentlichen Verlobung bei Promi Big Brother gibt es nun Neuigkeiten zum Termin der Vermählung. In ihrer Instagram-Story teilt die Brünette ein Video der vermeintlichen Einladung zur standesamtlichen Trauung. Darauf ist zu lesen, dass das Event am 5. Juli 2025 stattfinden soll. Bei genauerem Betrachten lässt sich auch noch erkennen, dass der Dresscode "Black and White" sein wird und sich die beiden Realitystars als "Die Heiters" bezeichnen.

Die Traumhochzeit wird kurz darauf an der Amalfiküste in Italien stattfinden. Bei diesem Spektakel werden Mike und Leyla von einem Kamerateam begleitet. Die Liveübertragung der Trauung und eine vierteilige Doku-Soap zu den Feierlichkeiten können sich Fans bei der Bild anschauen. "All die besonderen Momente, unser Junggesellinnenabschied, das Aussuchen meines Brautkleides, all das wird eine unvergessliche Zeit, die wir für immer in Erinnerung behalten werden", schwärmte Leyla gegenüber dem Blatt.

Das Reality-TV-Traumpaar lernte sich im Dschungelcamp 2024 kennen. Danach nahm ihre Liebesgeschichte rasant ihren Lauf: Im Spätsommer desselben Jahres zogen die beiden zusammen – wenige Wochen später ging der gebürtige Essener bei "Promi Big Brother" vor seiner Herzdame auf die Knie. Die Fans des Formats waren davon nicht unbedingt begeistert. "Fremdscham kickt gerade so hart", wetterte ein Zuschauer damals auf X.

ActionPress / Sauda, Enrico Leyla Lahouar und Mike Heiter, Juli 2024

Joyn Mike Heiter und Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother"

